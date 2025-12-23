कोहरा-नमी और पछुआ, ठंड के ट्रिपल अटैक से ठिठुरा भागलपुर; आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर इन दिनों कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में है। दोपहर बाद झांकती धूप भी तेज पछुआ के आगे बेअसर साबित हो रही है। बर्फीली हवा हाड़ कंपा रही है और कोहरे व नमी की जकड़न ने ठंड को और जानलेवा बना दिया है। हालात ऐसे हैं कि न सिर्फ जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, बल्कि सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है।

मंगलवार को दिसंबर माह का अब तक का सारा रिकार्ड टूट गया। अधिकतम तापमान लुढ़ककर 16.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वातावरण में नमी का स्तर 96 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही तेज पछुआ हवा ने ठंड की धार और पैनी कर दी।

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत के कोई संकेत नहीं हैं। घना कोहरा देर तक छाया रहेगा, वहीं बादलों की घेराबंदी अगले 24 घंटे बनी रह सकती है। अधिक नमी और कोहरे के कारण हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। मंगलवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 128 पर पहुंच गया। हालात ऐसे बन गए हैं कि ठंड के साथ अब सांस लेने में भी परेशानी होने लगी है।

कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा मार मजदूर वर्ग पर पड़ी है। ठंड के कारण न तो काम मिल पा रहा है और न ही रोजी-रोटी का साधन, जिससे आर्थिक संकट गहराने लगा है।

ठंड का असर पशुधन पर भी साफ दिख रहा है। क्षेत्र के कई पशु बीमार पड़ रहे हैं, जबकि दूध देने वाले पशुओं का उत्पादन घट गया है। इससे पशुपालकों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। कैसा रहेगा आगे मौसम? बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डा. बीरेंद्र कुमार के अनुसार, 24 से 28 दिसंबर के दौरान जिले में हल्के बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर शीत दिवस और घना कुहासा बना रह सकता है।

अधिकतम तापमान 17–19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 10–11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आर्द्रता 90–95 प्रतिशत और हवा की रफ्तार 4–5 किमी प्रति घंटा उत्तर-पश्चिम दिशा से चलेगी। मौसम सेवा केंद्र पटना के अनुसार, भागलपुर सहित पूरे बिहार में तेज पछुआ हवा का असर जारी है। दिन में कोहरा कुछ हद तक छंट रहा है और धूप भी खिल रही है, लेकिन ठंड पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि रात का पारा बुधवार से 2–4 डिग्री तक और गिर सकता है।