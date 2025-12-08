Language
    Bihar School: भागलपुर के स्कूलों का बदलेगा स्वरूप, 48 घंटे में जर्जर कमरों की सूची देने का निर्देश

    By Abhishek Prakash Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:30 PM (IST)

    भागलपुर जिले के कई स्कूलों की हालत खराब है, जहां छात्रों के अनुपात में कमरों की कमी है। जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शैक्षणिक माहौल सुधारने के लिए ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले के कई ऐसे स्कूल है जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है। खराब यानी वहां पर बच्चों की संख्या के मुताबिक कमरा नहीं है।

    इसके कारण बच्चों को काफी दिक्कतें होती है। इसको लेकर जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शैक्षणिक माहौल सुधारने और बच्चों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में शिक्षा विभाग ने कदम तेज कर दिए हैं।

    इसको लेकर डीपीओ एसएसए बबीता कुमारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए विद्यालयों में जीर्ण-शीर्ण कमरों की अपडेट सूची 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।

    ऐसे विद्यालय जिनके कक्ष काफी खराब स्थिति में हैं या जहां अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता है, उनकी जानकारी तत्काल संकलित कर जिला कार्यालय को भेजनी होगी।

    निर्देश में कहा गया है कि कई स्कूलों में कमरे जर्जर होने के कारण छात्रों को बैठने में कठिनाई होती है तथा पठन-पाठन प्रभावित होता है। सूची तैयार होने के बाद जिले के विद्यालयों में आधारभूत संरचना को सुधारने की प्रक्रिया तेज होगी।

    विभाग ने स्पष्ट कहा है कि समय पर रिपोर्ट नहीं भेजे जाने पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

    अप्रैल-मई में ई-शिक्षाकोष पर मांगे गए डिमांड के मुताबिक जिले भर के स्कूलों में 5145 अतिरिक्त भवन की जरूरत है।