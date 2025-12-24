भागलपुर नगर निगम के स्कूल स्वच्छता रेटिंग में फिसड्डी, नवगछिया के मध्य विद्यालय को मिला फाइव स्टार

जागरण संवाददाता, भागलपुर। नगर निगम क्षेत्र में जिला शिक्षा कार्यालय सहित कई प्रशासनिक कार्यालय स्थित हैं। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में साफ-सफाई की व्यवस्था भी अपेक्षाकृत बेहतर है। लेकिन यह अत्यंत शर्मनाक है कि स्वच्छ एवं हरित विद्यालय की सूची में नगर निगम क्षेत्र का एक भी विद्यालय शामिल नहीं हो सका।

इस स्थिति को स्कूल की लापरवाही मानें या कुछ और, यह तो संबंधित विभाग ही तय करेगा। इस संदर्भ में डीपीओ एसएसए बबीता कुमारी ने नगर निगम क्षेत्र के अभियंता और सुल्तानगंज के अभियंता से स्पष्टीकरण भी मांगा है कि आखिर इन दोनों नगर निकायों के स्कूलों का चयन क्यों नहीं हुआ। डीपीओ ने वेतन कटौती का भी निर्देश दिया है।

जिले में स्वच्छ एवं हरित विद्यालय के तहत कुल 2000 स्कूलों ने आवेदन किया था, जिनमें से केवल सात स्कूल ही 60 मानकों पर खरे उतरे हैं। इनमें से नवगछिया के मध्य विद्यालय कदवा थान को फाइव स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है, जबकि अन्य स्कूलों को थ्री स्टार और फोर स्टार रेटिंग दी गई है।

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र के दो कैटेगरी में छह स्कूलों का चयन हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्र के दो कैटेगरी में केवल एक स्कूल, कहलगांव का सर सहाय उच्च विद्यालय, चयनित हो पाया है। विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए स्कूलों को ऐप के माध्यम से स्वयं मूल्यांकन करना था, जिसके बाद जिला स्तर की टीम ने निरीक्षण कर विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत की। सातों विद्यालयों का हो रहा निरीक्षण अब इन सातों विद्यालयों का निरीक्षण भी प्रारंभ हो गया है। जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सभी स्कूलों का निरीक्षण एक दो सदस्यीय टीम ने हाल ही में किया है। अब इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी।

इससे जुड़े अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 5-स्टार रेटिंग वाले अधिकतम 20 स्कूलों को राष्ट्रीय मान्यता के लिए नामांकित किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 200 विद्यालयों को योग्यता प्रमाण पत्र के साथ कुछ राशि भी प्रदान की जाएगी।