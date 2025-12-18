भागलपुर के 121 सरकारी विद्यालयों के HM से पूछा स्पष्टीकरण, तस्वीर व मोबाइल स्क्रीनशॉट भी मांगे गए

जागरण संवाददाता, भागलपुर। पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना के तहत ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर समय से लाभान्वित बच्चों की संख्या दर्ज नहीं करने के मामले में जिला शिक्षा विभाग ने सख्ती बरती है। इसको लेकर डीपीओ एमडीएम बबीता कुमारी ने भागलपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों के कुल 121 प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा है।

पोर्टल पर की जाएगी तर्ज डीपीओ ने ई-शिक्षाकोष की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सन्हौला, जगदीशपुर, सुलतानगंज, गोपालपुर, कहलगांव, सबौर, नारायणपुर, गोराडीह, बिहपुर, इस्माईलपुर, खरीक, नाथनगर और शाहकुंड प्रखंडों के कई विद्यालयों ने शाम 4 बजे तक मध्याह्न भोजन से लाभान्वित बच्चों की संख्या दर्ज नहीं की।

ई-शिक्षाकोष समय नहीं भेजा बच्चों का डेटा 121 एचएम से स्पष्टीकरण निर्देश है कि प्रत्येक कार्य दिवस में शाम 4 बजे तक ई-शिक्षाकोष पर डेटा प्रविष्ट करना अनिवार्य है। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि कई विद्यालयों द्वारा 4 बजे के बाद, यहां तक कि रात्रि 12 बजे के बाद भी आंकड़े दर्ज किए गए।

डीपीओ एमडीएम ने जारी किया पत्र ऐसे आंकड़ों को भारत सरकार द्वारा अमान्य कर दिया जाता है, जिससे संबंधित तिथि की राशि कटौती का प्रावधान है। पूर्व में भी समय से डेटा दर्ज नहीं करने पर चेतावनी दी जा चुकी है, इसके बावजूद लापरवाही को अनुशासनहीनता और वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना माना गया है।

48 घंटे के अंदर मांगा जवाब नहीं तो होगी कार्रवाई

विभागीय जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर को जवाब नहीं देने वाले विद्यालयों की संख्या 54 है, जबकि 17 दिसंबर तक जवाब नहीं देने वाले विद्यालय 67 हैं। इस प्रकार कुल 121 प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जवाब नहीं देने वाली एचएम की कटेगी परिवर्तन मूल्य की राशि इन सभी प्रधानाध्यापकों से 48 घंटे के अंदर मध्याह्न भोजन पंजी की छायाप्रति, नोट कैम से ली गई तस्वीर और मोबाइल स्क्रीनशॉट के साथ स्पष्टीकरण देना होगा। जवाब नहीं मिलने पर संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उस दिन की एमडीएम में आए बदलाव मूल्य राशि की कटौती कर एमआईएस में दर्ज की जाएगी।