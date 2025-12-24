भीषण ठंड का कहर: 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, डीएम का आदेश

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले में लगातार पड़ रही भीषण ठंड और सुबह–शाम घने कोहरे को देखते हुए स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधिकारी के आदेश पर सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा आठ तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 31 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी गई है।

इसमें प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं। वहीं कक्षा 9 से उपर तक की कक्षाओं को सुबह 10 बजे से दोपहर साढ़े तीन बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षा से संबंधित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

जागरण संवाददाता, बांका। ठंड और शीतलहर के लगातार बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए जिला दंडाधिकारी नवदीप शुक्ला ने बुधवार से जिला सीमा में आठवीं कक्षा तक सभी शिक्षण गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है। इसकी जद में सभी सरकारी और निजी विद्यालय शामिल होंगे। इसके अलावा सभी कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी बच्चों की गतिविधि प्रतिबंधित की है।

दो दिन पूर्व ही डीएम ने सभी प्रकार के विद्यालयों का संचालन सुबह 10 बजे के बाद से शाम चार बजे के बीच निर्धारित किया था। लेकिन ठंड का प्रभाव लगातार बढ़ने के बाद आठवीं तक की पढ़ाई पूरी तरह बंद कर दी गई है, जबकि इसके ऊपर की सभी कक्षाएं पूर्व की तरह 10 बजे के बाद से संचालित होंगी। साथ ही शाम चार बजे के बाद कोई शिक्षण गतिविधि आयोजित नहीं होगी।

साथ ही सुबह डीएम का यह आदेश 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए जारी किया गया है। मालूम हो कि मंगलवार सुबह से मौसम में फिर परिवर्तन हुआ है। सुबह होने के बाद जिला के अधिकांश हिस्से में घन कोहरा छा गया।