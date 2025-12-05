भागलपुर में सैटेलाइट टाउनशिप निर्माण का रास्ता साफ, नियोजित शहरीकरण को मिलेगी गति

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर में सैलेटाइट टाउनशिप (ग्रीन फिल्ड टाउनशिप) निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नई कैबिनेट ने सिल्क सिटी समेत 11 जगहों पर टाउनशिप विकसित करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। भागलपुर नगर निगम ने ग्रीन फिल्ड टाउनशिप के लिए दोगच्छी और जगदीशपुर का प्रस्ताव भेजा था। पर उपयुक्त स्थल चयन और विकास मॉडल पर अंतिम निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति लेगी।

सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो जल्द ही सुनियोजित, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास दिखने लगेगा। इस योजना को लेकर सरकार ने संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। इसे बिहार राजपत्र में भी प्रकाशित करने का आदेश दे दिया है।

बढ़ती आबादी और शहर पर बढ़ते दबाव को देखते हुए पहल राज्य के प्रमुख शहरों में लगातार बढ़ रही जनसंख्या और मास्टर प्लान आधारित विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शहरों के आसपास योजनाबद्ध टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। बड़े भूखंडों की पहचान कर उन क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क, पार्क, हरित क्षेत्र, ड्रेनेज, नाले सहित सभी शहरी सुविधाओं से लैस आधुनिक टाउनशिप बनाने की तैयारी है।

नए आर्थिक केंद्र होंगे विकसित सरकार का मानना है कि टाउनशिप के निर्माण से मौजूदा शहरों पर दबाव कम होगा। साथ ही नए आर्थिक गतिविधि केंद्र विकसित होंगे और लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। निजी और संस्थागत निवेश में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

तीन मॉडल से होगा विकास सरकार ने टाउनशिप निर्माण के लिए तीन विकास मॉडल निर्धारित किए हैं। सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, विद्युत, स्ट्रीट लाइटिंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्क और सामुदायिक सुविधाओं जैसी मूलभूत अवसंरचना संबंधित विभाग, उपक्रम और चयनित डेवलपमेंट एजेंसी मिलकर विकसित करेगी।

प्रत्येक प्रस्तावित टाउनशिप की विस्तृत योजना योग्य सूचीबद्ध प्लानिंग एजेंसियों के माध्यम से तैयार कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि यह परियोजना राज्य में भविष्य के शहरी ढांचे को नया स्वरूप देगी, जो आने वाले वर्षों में नियंत्रित एवं आधुनिक शहरीकरण का आधार बनेगी।

कहां-कहां बनेगा टाउनशिप? राज्य के नौ प्रमंडलीय मुख्यालय पटना, भागलपुर, गया, छपरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया, दरभंगा के अलावा सोनपुर व सीतामढ़ी (सीतापुरम) का चयन सैलेलाइट टाउनशिप निर्माण के लिए किया गया है। ये पदाधिकारी होंगे टाउनशिप चयन समिति में मुख्य सचिव, बिहार : अध्यक्ष

विकास आयुक्त, बिहार : सदस्य

अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग : सदस्य

अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग : सदस्य सचिव (नोट - यही स्थल चयन, विकास मॉडल व प्रस्ताव तैयार करने से संबंधित सभी पहलुओं पर निर्णय लेंगे।)