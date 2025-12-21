भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में बुजुर्गों की एंट्री फ्री, बाकी के लिए फीस निर्धारित
भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में अब बुजुर्गों के लिए एंट्री फ्री कर दी गई है, जबकि अन्य लोगों के लिए फीस निर्धारित की गई है। यह निर्णय सैंडिस कंपाउंड को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। सैंडिस कंपाउंड में स्वास्थ्य लाभ के लिए सुबह टहलने आने वाले शहरवासियों, खासकर बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। शनिवार से लागू नई व्यवस्था के तहत अब स्वच्छ हवा और व्यायाम के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया गया है। पहले ही दिन 400 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सैंडिस कंपाउंड में नि:शुल्क प्रवेश मिला, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखा गया।
पूर्व में सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक प्रवेश के लिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जाता था। अब सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए सुबह नौ बजे तक प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग बिना शुल्क टहल सकें। यह व्यवस्था फरवरी माह तक लागू रहेगी, जबकि मार्च से प्रवेश का समय सुबह आठ बजे कर दिया जाएगा।
सबसे अहम बदलाव 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया गया है। इस आयु वर्ग के लोगों को पूरे दिन नि:शुल्क प्रवेश की सुविधा दी गई है। आउटसोर्सिंग एजेंसी सेन एंड पंडित ने शनिवार से इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। बुजुर्गों को केवल आधार कार्ड या कोई भी आयु प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
एजेंसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विश्वजीत सिंह ने बताया कि पहले दिन करीब 400 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को दिनभर मुफ्त प्रवेश मिला। इसके लिए प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, त्योहारों के अवसर पर भागलपुर स्मार्ट सिटी के साथ हुए एग्रीमेंट के अनुसार सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। इस दौरान शुल्क दोगुना कर 20 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। 2, 5 और 31 दिसंबर के साथ एक जनवरी को भी दोगुना शुल्क लिया जाएगा। जबकि 26 जनवरी और 15 अगस्त को सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क रहेगा।
