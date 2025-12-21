भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में बुजुर्गों की एंट्री फ्री, बाकी के लिए फीस निर्धारित 

जागरण संवाददाता, भागलपुर। सैंडिस कंपाउंड में स्वास्थ्य लाभ के लिए सुबह टहलने आने वाले शहरवासियों, खासकर बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। शनिवार से लागू नई व्यवस्था के तहत अब स्वच्छ हवा और व्यायाम के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया गया है। पहले ही दिन 400 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सैंडिस कंपाउंड में नि:शुल्क प्रवेश मिला, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखा गया।

पूर्व में सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक प्रवेश के लिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जाता था। अब सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए सुबह नौ बजे तक प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग बिना शुल्क टहल सकें। यह व्यवस्था फरवरी माह तक लागू रहेगी, जबकि मार्च से प्रवेश का समय सुबह आठ बजे कर दिया जाएगा।

सबसे अहम बदलाव 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया गया है। इस आयु वर्ग के लोगों को पूरे दिन नि:शुल्क प्रवेश की सुविधा दी गई है। आउटसोर्सिंग एजेंसी सेन एंड पंडित ने शनिवार से इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। बुजुर्गों को केवल आधार कार्ड या कोई भी आयु प्रमाण पत्र दिखाना होगा।