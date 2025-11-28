पति की जान बचाने का झांसा देकर महिला से 5 लाख के जेवर ले उड़े दो ठग, पुलिस CCTV खंगाल रही

जागरण संवाददाता, भागलपुर। कोतवाली थानाक्षेत्र के प्रिंस ऑटो प्रथम तल निवासी कारोबारी सोनू परशुरामका की मां मंजू परशुरामका को साधु वेश धारी ठगों ने पति की जान खतरे में होने का भय दिखा सोने के जेवरात उतरवा लिए। घटना को साधु वेश धारी दो ठगों ने तब अंजाम दिया जब मंजू देवी रोज की तरह सब्जी और पूजा के फूल खरीदने घर से निकली थी। जैसे ही वह खरीदारी कर वापस कुछ दूर गई थी कि दो लोगों ने उन्हें रोक लिया। गौशाला रोड पोस्ट ऑफिस के सामने मंजू देवी से कहने लगे कि वे हरिद्वार के पंडित हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आगे कहा कि उसके पति की तबियत खराब रहती है। इसलिए उसे सोना नहीं पहनना चाहिए। फिर कुछ पाउडर जैसा मुंह पर फूंका और कहने लगे कि उसके पति की मौत भी हो सकती है। फिर दोनों मंजू देवी को बरगला कर गौशाला से कोतवाली रोड की तरफ लेते चले गए।

ठगों ने ले लिया झोला वहां मम्मी के गले से सोने की चेन, सोने की चूड़ी उतरवा ली, पर्स भी लेकर मंजू देवी के हाथ में मौजूद सब्जी वाले झोले में रखवा दिया। फिर मंजू को पीपल का पत्ता लाने को कहा और यह भी कहा कि झोला उन्हें दे दे। दोनों ठगों ने झोला ले लिया।

जब मंजू देवी पीपल का पत्ता लेकर वहां पहुंची तो वे उसका जेवरात समेत सब्जी वाला झोला लेकर गायब हो गए थे। घटना की बाबत मंजू देवी के पुत्र सोनू परशुरामका ने कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराते हुए पांच लाख रुपये मूल्य के सोने के जेवरात लेकर भागने का आरोप दोनों अज्ञात लोगों पर लगाया है।