    ग्रामीण कौशल योजना: भागलपुर रोजगार मेले में 17 कंपनियों ने लिया भाग, जॉब के लिए 3180 युवाओं ने किया अप्लाई  

    By Mithilesh Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:21 AM (IST)

    भागलपुर में ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 17 कंपनियों ने भाग लिया। इस मेले में 3180 युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किय ...और पढ़ें

    रोजगार मेले में उमड़ी युवाओं की भीड़। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, बिहपुर। प्रखंड जीविका के द्वारा शनिवार को प्रखंड मैदान पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। मेले में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। मेला में 17 कंपनियों ने रोजगार देने के लिए अपने-अपने स्टाल लगाए। जिनके सामने 3180 युवक व युवतियों समेत अन्य लोगों ने रोजगार के लिए पंजीयन कराया।

    जीविका बीपीएम अरुण कुमार भारती ने बताया कि मेले में आवेदन देने वाले चयनित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल पर मैसेज आएगा। जिसमें कुछ को सीधे रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि कुछ को आरसेटी द्वारा कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसके बाद वे स्वरोजगार शुरू कर सकेंगे।

    मेला में सिक्योरिटी गार्ड के लिए होप केयर व एज़ाइल सिक्योरिटी, माइक्रो फाइनेंस के लिए उत्कर्ष फाइनेंस व एलआईसी, कृषि मार्केटिंग कंपनी के लिए शिवशक्ति व नवभारत, स्टिचिंग कंपनी के लिए एलएनजे, भारतीय स्किल सोलर इलेक्ट्रीशियन की जॉब ट्रेनिंग के बाद, मैनपावर एजेंसी सुपरवाइजर व मैनेजर आदि के लिए शानवी व आर्कटिक, फूड डिलीवरी के लिए ज़ोमैटो समेत सरकारी स्टाल डीआरसीसी व आरएसईटीआई आदि समेत कुल 17 कंपनियों ने रोजगार स्टाल लगाए थे।

    इस मेले का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख रीमा देवी, बीपीआरओ काजल कुमारी, विधायक प्रतिनिधि परमानंद मंडल, थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा, जीविका डीपीएम सुनिर्मल गरैन, रोजगार प्रबंधक मुमताज रहमानी, एचएम मैनेजर मुकेश कुमार गुप्ता, प्रबंधक सामुदायिक वित्त पूनम कुमारी आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जबकि मंच संचालन संचार प्रबंधक विकास कुमार राव व बिहपुर बीपीएम अरुण कुमार भारती ने किया। उपस्थित इन सभी प्रतिनिधियों व अधिकारियों ने अपनी योग्यतानुसार इस रोजगार मेले का भरपूर लाभ उठाने की अपील की। 