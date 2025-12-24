Language
    Bhagalpur News: फ्लाई ऐश लोड हाइवा ने बाइक को रौंदा, मौसी के घर जा रहे दो दोस्तों की मौत

    By Kundan Kumar Sah Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:43 AM (IST)

    भागलपुर में फ्लाई ऐश लोड हाइवा ने बाइक को रौंद दिया, जिससे दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों दोस्त अपनी मौसी के घर जा रहे थे तभी ये दर्दनाक हा ...और पढ़ें

    घटना के बाद नाले पर फंसा हाइवा, मृतक नितेश और दुर्गेश। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, घोघा। थाना क्षेत्र के आमापुर गांव के समीप एनएच-80 स्थित मुख्य मार्ग पर मंगलवार को सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना दोपहर बाद लगभग 3:45 बजे शाम की है।

    मृतक की पहचान सन्हौला थाना क्षेत्र के ताड़र निवासी उत्तम यादव के पुत्र दुर्गेश कुमार (19) और सुखो यादव के पुत्र नितेश कुमार (22) के रूप में की गई। सूचना पाकर घोघा थानाध्यक्ष अजीत कुमार, एसआइ नवीण सिंह पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। घटना के बाद मौके से चालक फरार हो गया।

    जानकारी के अनुसार दुर्गेश अपने दोस्त नितेश के साथ बाइक से पूरब दिशा की ओर कहलगांव स्थित अपनी मौसी के यहां पकवान (ठेकुआ) लेकर जा रहा था। घटनास्थल के पास पूरब दिशा से आ रही फ्लाई ऐश लदे अनियंत्रित ट्रक WB57C/2723 ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया।

    प्रत्यदर्शियों के अनुसार 10-15 फीट तक मोटरसाइकिल सवार ट्रक में फंसा घसीटा चला गया। रफ्तार तेज होने के कारण ट्रक सड़क किनारे बनी नाला के ऊपर चढ़ गया। इस क्रम में एक शव सड़क पर रह गया, तो दूसरा पहिया और एक्सल के बीच लिपटा नाले के ढक्कन पर जा टिका। ट्रक के एक्सल राड और नाला के ढक्कन की उपरी सतह के बीच फंस गया।

    45 मिनट की मशक्कत के बाद जख और अन्य जुगाड़ तकनीक से शव को निकाला जा सका। घटना में दोनों मृतकों का चेहरा विकृत हो चुका था। मोटरसाइकिल नंबर से आनर की जानकारी लेकर पुलिस ने स्वजनों को सूचना दी। तब शव की पहचान हो सकी।