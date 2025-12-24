Bhagalpur News: फ्लाई ऐश लोड हाइवा ने बाइक को रौंदा, मौसी के घर जा रहे दो दोस्तों की मौत

संवाद सूत्र, घोघा। थाना क्षेत्र के आमापुर गांव के समीप एनएच-80 स्थित मुख्य मार्ग पर मंगलवार को सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना दोपहर बाद लगभग 3:45 बजे शाम की है। मृतक की पहचान सन्हौला थाना क्षेत्र के ताड़र निवासी उत्तम यादव के पुत्र दुर्गेश कुमार (19) और सुखो यादव के पुत्र नितेश कुमार (22) के रूप में की गई। सूचना पाकर घोघा थानाध्यक्ष अजीत कुमार, एसआइ नवीण सिंह पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। घटना के बाद मौके से चालक फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार दुर्गेश अपने दोस्त नितेश के साथ बाइक से पूरब दिशा की ओर कहलगांव स्थित अपनी मौसी के यहां पकवान (ठेकुआ) लेकर जा रहा था। घटनास्थल के पास पूरब दिशा से आ रही फ्लाई ऐश लदे अनियंत्रित ट्रक WB57C/2723 ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया।

प्रत्यदर्शियों के अनुसार 10-15 फीट तक मोटरसाइकिल सवार ट्रक में फंसा घसीटा चला गया। रफ्तार तेज होने के कारण ट्रक सड़क किनारे बनी नाला के ऊपर चढ़ गया। इस क्रम में एक शव सड़क पर रह गया, तो दूसरा पहिया और एक्सल के बीच लिपटा नाले के ढक्कन पर जा टिका। ट्रक के एक्सल राड और नाला के ढक्कन की उपरी सतह के बीच फंस गया।