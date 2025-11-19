Bhagalpur News: दाखिल-खारिज के आवेदनों पर बार-बार आपत्ती लगाकर लौटाना पड़ेगा महंगा, DM ने लिया एक्शन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। समीक्षा भवन में बुधवार को डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में डीएम ने 18 नवंबर को किए गए निरीक्षण के परिणामों पर चर्चा की। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पंजी, रोकड़ बही, पीएम आवास ग्रामीण योजना, सीएम आवास योजना, दाखिल-खारिज परिमार्जन, ई-मापी, सीपीग्राम्स, ई-डैक्स बोर्ड, आधार केंद्र, आरपीएस केंद्र, लोक शिकायत निवारण, पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, चिकित्सा केंद्र, प्रखंड कृषि कार्यालय सहित विभिन्न कार्यालयों की कार्यप्रणाली और स्थिति की जानकारी दी। जहां-जहां कमियां पाई गईं, वहां सुधार के निर्देश दिए गए।

डीएम ने तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र के सभी नगर निकायों का निरीक्षण शनिवार से सोमवार के बीच पूरा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। जहां भी भवन या अन्य आधारभूत संरचना से संबंधित निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी जांच अलग विभाग के अभियंता से कराई जाए, ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

डीएम ने प्रखंडों के पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल, स्कूल, पीडीएस दुकानों, जन वितरण प्रणाली की दुकान, खाद दुकान एवं मध्याह्न भोजन व्यवस्था की समुचित जांच कराने पर जोर दिया। विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, शौचालय की स्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, लाइब्रेरी की स्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता का विशेष मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया। मार्केटिंग ऑफिसर को पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई।

डीएम ने कहा कि यदि विद्यालयों में कोई आधारभूत संरचना से संबंधित कार्य हो रहा हो, तो उसकी गुणवत्ता की जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। उन्होंने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित किया जाए जो दाखिल-खारिज के आवेदनों पर बार-बार आपत्तियां लगाकर फाइल लौटा रहे हैं। हर अंचल से कम से कम 10 ऐसे मामलों की पहचान करने का आदेश दिया गया।

डीएम ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थाना दिवस के दिन संयुक्त रूप से अंचल क्षेत्र का भ्रमण करें और गंभीर मामलों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। रंगरा चौक प्रखंड मुख्यालय के क्षतिग्रस्त पहुंच पथ को लेकर जिलाधिकारी ने आरडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा और कनीय एवं सहायक अभियंता का वेतन स्थगित कर दिया।