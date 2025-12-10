Bhagalpur News: 49 राजस्व ग्रामों के खतियान जिले के रिकॉर्ड कक्ष से गायब, विशेष भू-सर्वेक्षण कार्य प्रभावित
भागलपुर में 49 राजस्व ग्रामों के खतियान जिले के रिकॉर्ड कक्ष से गायब हो गए हैं, जिससे विशेष भू-सर्वेक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। खतियान गायब होने से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विशेष भू-सर्वेक्षण कार्य में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। भागलपुर के कई अंचलों के राजस्व ग्रामों का आरएस (रिविजनल सर्वे) खतियान और चकबंदी खतियान विभागीय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। जिले के 1336 राजस्व ग्रामों को खतियान मिला, लेकिन 49 राजस्व ग्रामों का खतियान जिले के रिकॉर्ड कक्ष में नहीं है।
पिछले पांच माह से खतियान को खोजा जा रहा है। वर्ष 1967-68 में सर्वे के बाद रिकार्ड को रखा गया था। अब सर्वे के लिए 58 साल बाद फिर से खतियान और चकबंदी खतियान की खोजबीन जारी है। लेकिन रिकार्ड कक्ष में दस्तावेज नहीं है। जिसके कारण सर्वेक्षण कार्य सही ढंग से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसको लेकर बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने आमजन से सहयोग की अपील की है।
बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि इन ग्रामों का खतियान उपलब्ध न होने से विशेष सर्वेक्षण का कार्य बाधित है। आम जनता से अनुरोध किया कि यदि उपरोक्त राजस्व ग्रामों का आरएस खतियान या चकबंदी खतियान आपके पास उपलब्ध हो, तो उसकी सूचना सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), भागलपुर को मोबाइल नंबर 9973144051 पर दे सकते हैं।
उपलब्ध खतियान की प्रति संबंधित अंचल के शिविर कार्यालय में जमा कराने का आग्रह भी किया गया है। साथ ही आग्रह किया कि नागरिकों के सहयोग से ही भू-सर्वेक्षण कार्य समय पर पूरा हो सकेगा, जिससे भविष्य में भूमि विवादों के समाधान और राजस्व रिकार्ड अपडेट करने में सहूलियत होगी।
इन ग्रामों का खतियान उपलब्ध नहीं
- अंचल नाथनगर: प्रणाधपुर-4
- अंचल गोराडीह: अगरपुर-77, खरामा-449, हेमरा-487, कासिमपुर-493, अगड्डा-498, बैजलपुर-60, ज़मीन-63, कासिल-66, खुटाहा-136, महेशपुर-102, विशनपुर विच्छो-103, सरमसपुर-127, रसुलगंज-128, वोस्तानी-224, सारथ-225
- अंचल जगदीशपुर: दौलतपुर-262, अराजी कनकैथी-278, अम्बई-321, चमेलीचक-173, ईमामपुर-174, अम्माई-319, अम्बई-163, मोहम्मद तकीचक-164, एतवारी हाट-165, दोजायक-404, वानेरी-412, मकससपुर-247
- अंचल शाहकुंड : आनंदपुर खुर्द-295
- अंचल सन्हौला: भगवानपुर-423, ईमामउद्दीनपुर-424, कमालपुर-425, छोटी नाकी-473, बड़ी नाकी-475
- अंचल सुल्तानगंज: महेशी-64, अस्तनडीह-68, रसीदपुर-68, आधा-233
- अंचल नवगछिया: नगरह एराजी-4/4
- अंचल खरीक: तेलधी-48, राघोपुर-109
- अंचल बिहपुर: नगरपारा मिलिक-4/3
- अंचल सबौर: बसतपुर-125
- अंचल कहलगांव: कल्याणपुर-42, साधुपुर-43, मसूदनपुर माल-49, रामपुर बनराप्ती-167
- अंचल गोपालपुर: सुकटिया-10, अजमाबाद-8
