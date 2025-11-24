Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भागलपुर में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, तनाव से निपटने के लिए भारी पुलिस तैनात

    By Sanjay singhEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:26 AM (IST)

    भागलपुर में एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की घटना के बाद तनाव फैल गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हनुमान जी की खंडित मूर्ति। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, नाथनगर (भागलपुर)। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर मोड़ के पास स्थित धार्मिक स्थल में एक प्रतिमा को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समाज के बुद्धिजीवी और पुलिस की तत्परता के कारण किसी तरह के विवाद उत्पन्न शुरू होने से पहले ही उसे शांत करा दिया।वहां के आसपास के लोग भी प्रशासन के पक्ष में खड़े हो गए। मौके पर डीएसपी टू राकेश कुमार, मधुसूदन पुर थानाध्यक्ष सफदर अली सहित तीन थाने की पुलिस कैम्प कर रही है।

    डीएसपी टू राकेश कुमार ने बताया कि एक धार्मिक स्थल पर स्थित एक प्रतिमा को असमाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। घटना में शामिल असमाजिक तत्वों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की सघन जांच की जा रही है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। समाज के लोग प्रशासन का सहयोग कर रहा है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।