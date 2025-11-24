भागलपुर में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, तनाव से निपटने के लिए भारी पुलिस तैनात
भागलपुर में एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की घटना के बाद तनाव फैल गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
संवाद सहयोगी, नाथनगर (भागलपुर)। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर मोड़ के पास स्थित धार्मिक स्थल में एक प्रतिमा को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया।
समाज के बुद्धिजीवी और पुलिस की तत्परता के कारण किसी तरह के विवाद उत्पन्न शुरू होने से पहले ही उसे शांत करा दिया।वहां के आसपास के लोग भी प्रशासन के पक्ष में खड़े हो गए। मौके पर डीएसपी टू राकेश कुमार, मधुसूदन पुर थानाध्यक्ष सफदर अली सहित तीन थाने की पुलिस कैम्प कर रही है।
डीएसपी टू राकेश कुमार ने बताया कि एक धार्मिक स्थल पर स्थित एक प्रतिमा को असमाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। घटना में शामिल असमाजिक तत्वों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की सघन जांच की जा रही है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। समाज के लोग प्रशासन का सहयोग कर रहा है।
