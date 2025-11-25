Bihar Police: भागलपुर रेंज में भरे जाएंगे दारोगा और एएसआई के खाली पद, IG ने मुख्यालय भेजी जानकारी
भागलपुर रेंज में दारोगा और एएसआई के खाली पदों को भरने के लिए कार्यकारी प्रभार दिए जाएंगे। आईजी विवेक कुमार ने पुलिस मुख्यालय को एक अनुरोध भेजा है जिसमें 252 अवर निरीक्षक और 582 सहायक अवर निरीक्षक के पदों पर कार्यकारी प्रभार देने का सुझाव दिया गया है। खाली पदों के कारण अनुसंधान और कानून व्यवस्था बनाए रखने में बाधा आ रही है। कार्यकारी प्रभार मिलने से पुलिस अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकेगी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। रेंज के भागलपुर, बांका और नवगछिया में सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) और अवर निरीक्षक (एसआई) के बड़े पैमाने पर रिक्त पदों को देखते हुए पुलिस व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कार्यकारी प्रभार देने की तैयारी शुरू हो गई है।
रेंज आईजी विवेक कुमार ने पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक को अनुरोध भेजकर अवर निरीक्षक के 252 और सहायक अवर निरीक्षक के 582 खाली पदों पर उच्चतर कार्यकारी प्रभार की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है।
खाली पदों की अधिक संख्या के कारण अनुसंधान, विधि-व्यवस्था बनाए रखने, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के संचालन, विभिन्न जांचों और जन शिकायतों के समय पर निष्पादन में गंभीर बाधाएं आ रही हैं।
आईजी का कहना है कि कार्यकारी प्रभार मिलने पर तीनों जिलों की पुलिस अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर सकेगी और पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे किए जा सकेंगे।
भादलपुर रेंज में खाली पदों का ब्योरा
|पद
|भागलपुर
|बांका
|नवगछिया
|स्वीकृत
|उपलब्ध
|खाली
|स्वीकृत
|उपलब्ध
|खाली
|स्वीकृत
|उपलब्ध
|खाली
|पुअनि
|534
|439
|95
|315
|210
|105
|184
|132
|52
|सअनि
|466
|153
|313
|257
|70
|187
|70
|187
|143
