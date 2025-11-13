Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भागलपुर स्टेशन पर प्लेटफार्मों का होगा विस्तारीकरण, एफओबी की सीढ़ियां भी होंगी चौड़ी

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:46 AM (IST)

    भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफार्म दो और तीन के फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों को चौड़ा किया जाएगा। यह कार्य दो चरणों में होगा, जिसकी शुरुआत लोहिया पुल की ओर से होगी। यार्ड आधुनिकीकरण के तहत ट्रैक और सिग्नल को शिफ्ट किया जाएगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    भागलपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म का होगा विस्तारीकरण। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। यात्रियों की भीड़ व बेहतर सुविधा को लेकर भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो व तीन के फुटओवर ब्रिज (एफओबी) की सीढ़ियों को चौड़ा करने का काम जल्द शुरू होगा।

    इसके लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) से मंजूरी मिल चुकी है। ये काम दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में लोहिया पुल की ओर वाले फुटओवर ब्रिज के स्टेयरकेस (सीढ़ी) की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। जिसका काम अप्रैल तक पूरा कर होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद नाथनगर छोर वाले स्टेयरकेस का काम अगस्त तक पूरा होगा। स्टेशन के प्लेटफार्म दो-तीन को और चौड़ा किया जाना है। एफओबी की भी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी।

    अप्रैल में हुआ था सर्वे

    सीआरएम से मंजूरी मिलने के बाद इस साल अप्रैल में पांच अधिकारियों की टीम मालदा से सर्वे करने आई थी। जिसने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक व मालदा डीआरएम को भेजी थी। अभी भागलपुर स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो, तीन, पांच और छह की लंबाई कम है। जिस कारण बड़ी ट्रेनों को प्लेटफार्म एक व चार पर लिया जाता है।

    प्लेटफार्म दो-तीन के एफओबी की सीढ़ियां भी कम चौड़ी हैं। यात्रियों को आने-जाने में दिक्कत होती है। यात्रियों की इस समस्या को दूर करने के लिए दो बार सर्वे कराया गया। यार्ड आधुनिकीकरण के तहत होने वाले कार्य में ट्रैक के सिग्नल व प्वाइंट पर नई जगह शिफ्ट होंगे।

    प्लेटफार्म तोड़कर पीछे की तरफ किया जाएगा शिफ्ट

    प्लेटफार्म एक को लोहिया पुल के पास से तोड़कर सीधा किया जाना है। अभी यहां ट्रैक में मोड़ है। प्लेटफार्म को तोड़कर पीछे की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। आगे जो जगह मिलेगी उससे ट्रैक को पुरानी सिकलाइन से गुजार कर मेन ट्रैक पर लाया जाएगा। इससे दो और तीन नंबर प्लेटफार्म को चौड़ा करने को जगह मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले सीढ़ियों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इसके बाद प्लेटफार्म को चौड़ा करने का काम शुरू कराया जाएगा।

    डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि सीढ़ियों की चौड़ाई बढ़ाने का काम दो चरणों में होगा जो अगले साल अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। प्लेटफार्म की समस्या दूर करने के लिए जो काम होंगे उससे भागलपुर स्टेशन को एक लाभ और होगा। अभी यहां मेन लाइन नहीं है। जिससे ट्रेनें थ्रू और रफ्तार में स्टेशन पार नहीं कर पाती हैं।

    डीआरएम भी टीम के साथ निरीक्षण कर अधिकारियों संग बैठक कर चुके हैं। प्लेटफार्म के विस्तार से स्वीच व प्लेटफार्म बदलने पड़ेंगे। जिससे काफी जगह मिलेगी। दो नंबर प्लेटफार्म की रेल लाइन को मेन ट्रैक बनाया जाएगा। जिससे ट्रेनें डाउन लाइन की तरफ बिना काशन के 100 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से गुजर सकेंगी। अभी ट्रेनों की रफ्तार काशन और कर्व मिलाकर 30 किमी प्रतिघंटा की है।