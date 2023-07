भागलपुर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट बुक करते समय एक खास फीचर को जोड़ा है जिसमें अलग-अलग स्टेशनों के नाम और कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रवार से आईआरसीटीसी ने यह सुविधा शुरू कर दी है। इसका सबसे बड़ा फायदा दूसरे राज्यों में घूमने के लिए जाने वाले पर्यटकों को होगा उन्‍हें टिकट बुक करते समय स्टेशन को ढूंढने में आसानी होगी।

Bhagalpur: अब टिकट बुक करने के लिए स्टेशन का नाम और कोड डालने की नहीं पड़ेगी जरूरत, ऐसे होगी आसानी

