    Power Cut: आज यहां नहीं रहेगी बिजली, घंटों हो रही कटौती, बिगड़ी बिजली व्यवस्था से उपभोक्ता परेशान

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:44 AM (IST)

    Bhagalpur Power Cut भागलपुर की बिगड़ी बिजली व्यवस्था से लोग हलकान हैं। यहां कई इलाकों में घंटों बिजली कटौती से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। तार बदलने के लिए आज भी आठ घंटे बिजली कटौती की तैयारी है। बिजली तार टूटने सहित रखरखाव व वायर बदलने के कार्य के कारण हर रोज घंटों कटौती की जा रही है।

    Bhagalpur Power Cut: भागलपुर में तार बदलने के लिए आज भी आठ घंटे बिजली कटौती की तैयारी है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Power Cut बिहार के भागलपुर में कभी तारों के टूटने तो कभी मेंटनेंस व तार बदलने के कारण हर रोज घंटों बिजली कटौती हो रही है। घंटों बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शहरवासी अनियमित बिजली आपूर्ति से बेहाल हैं।

    बिजली आपूर्ति एक बार फिर पटरी से उतर गई है। मंगलवार को लगभग हर इलाके में दो से तीन घंटे की कटौती का सामना लोगों को करना पड़ा। जिन इलाकों में खुले तारों को कवर वायर से बदलने का कार्य चल रहा है, वहां आपूर्ति दोगुने समय तक बाधित रही।

    सबसे ज्यादा परेशानी खलीफाबाग फीडर से जुड़े बाजार क्षेत्र और आसपास के मोहल्लों में देखने को मिली। जहां फीडर तीन घंटे से ज्यादा देर तक बंद रहा। लगातार बिजली कटौती से दुकानदारों को कारोबार में दिक्कत आई। वहीं घरेलू उपभोक्ता परेशान रहे।

    सितंबर में बदलना था तार, अब भी 35 किमी तार बदलना बाकी

    दक्षिणी शहर क्षेत्र में विक्रमशिला और मिरजानहाट फीडर की बिजली भी आती-जाती रही। दिनभर बिजली ट्रिपिंग की समस्या ने लोगों की दिनचर्या अस्त-व्यस्त कर दी। बरारी इलाके में भी बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। दो घंटे से अधिक समय तक आपूर्ति प्रभावित रही। वहीं, भीखनपुर में कई बार वोल्टेज घटने और आपूर्ति प्रभावित से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि लगातार चल रहे रखरखाव और वायर बदलने के काम के बावजूद बिजली व्यवस्था में कोई स्थाई सुधार नहीं दिख रहा है।

    इधर, सितंबर तक ही कवर्ड वायर बदलने का काम पूरा होना था। लेकिन अब भी 35 किलोमीटर तार बदलने का काम बच गया है। मुख्यालय के तीन घंटे से ज्यादा किसी भी कीमत पर कटौती नही करने के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए बुधवार को भी तार बदलने के लिए खलीफाबाग फीडर से जुड़े इलाकों की आठ घंटे के लिए बिजली कटौती की तैयारी की गई है। अभियंता के अनुसार सुबह 8.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक शटडाउन पर रखा जाएगा।