भागलपुर के अधिकारियों की नजर में सब कुछ आल-इज-वेल है, पर नहीं रुक रहा ओवरलोड का खेल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले के अधिकारियों की नजर में सब कुछ आल-इज-वेल है, पर विक्रमशिला सेतु होकर गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को एक तरफ जिला अधिकारी यातायात से संबंधित बैठक कर रहे थे तो दूसरी तरफ जीरोमाइल चौक होकर ओवरलोड वाहन गुजर रहे थे, जबकि इसको लेकर पिछली कई बैठकों में आदेश पर आदेश जारी किया गया। लेकिन, जिला मुख्यालय में ही आदेशों का पालन नहीं होना कई सवाल खड़े कर रहा है।

जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने मंगलवार को समीक्षा के दौरान 26 नवंबर की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि विक्रमशिला पुल एवं शहर में जाम की समस्या के समाधान को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं पुलिस विभाग मिलकर प्लान बनाएं। उन्होंने एनएच से इंडस्ट्रियल कारिडोर गोराडीह का एप्रोच पथ बनाने का आदेश दिया। साथ ही सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।

रिक्शाडीह में एक बार फिर से बस स्टैंड बनाने पर विचार हुआ। भागलपुर शहरी क्षेत्र के साथ-साथ कुर्सेला, नवगछिया एवं विक्रमशिला सेतु जाम की समस्या के कारण वाहनों के आवागमन एवं यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण आमजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

पूर्व में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने के लिए दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं हो रहा है। इससे यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है। बैठक में कुछ अधिकारियों ने खगड़िया से पूर्णिया तक दो लेन सड़क, कुर्सेला पुल की चौड़ाई कम होने तथा विक्रमशिला पुल पर भारी वाहनों के दबाव को जाम की समस्या बताया।

जिम्मेदारों को ओवरलोड रोकने के लिए ये करना था, जो नहीं हुआ विक्रमशिला सेतु पर भारी वाहनों व अन्य वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण कभी-कभी वाहन के पुल पर खराब होने के कारण जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारी वाहनों के ओवरलोडिंग की जांच के लिए सेतु के दोनों ओर लगभग दो से तीन किलोमीटर की दूरी के पूर्व या अन्य उपयुक्त स्थल निर्धारित करने का निर्देश दिया गया।

इसके आलोक में शहरी क्षेत्र में हवाई अड्डा व नवगछिया में अनुमंडल कार्यालय परिसर, कहलगांव एनटीपीसी एनएच के पास खाली स्थान को चिन्हित किए जाने का निर्देश दिया गया, ताकि ओवरलोडिंग की जांच के कारण मुख्य पथ पर जाम की समस्या नहीं हो। पुल पर वाहनों के ओवरटेकिंग की रोकथाम के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंड के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।