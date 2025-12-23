Deh Vyapar: भागलपुर स्टेशन के पास खुलेआम देह व्यापार, युवतियां कहतीं- डरिए नहीं, सब सेट है

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर स्टेशन चौक और इसके आसपास का इलाका देह व्यापार का अड्डा बन गया है। रात होते ही सुजागंज और एमपी द्विवेदी रोड में धंधेबाज सक्रिय हो जाते हैं। देह व्यापार में शामिल युवतियों ने बताया कि वे लोग पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल से रोज आती-जाती हैं। धंधे में शहर के कुछ पुराने लोग भी शामिल हैं।

हैरानी की बात यह कि स्टेशन क्षेत्र कोतवाली थाना, जीआरपी, मोजाहिदपुर और तातारपुर थाना से घिरा हुआ है, बावजूद इसके यह धंधा बेखौफ संचालित हो रहा है। देर रात स्टेशन चौक, एमपी द्विवेदी रोड, सुजानगंज रोड, लोहिया पुल के नीचे और तातारपुर रोड में संदिग्ध गतिविधियां आम हो जाती हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ महिलाएं लंबे समय से इस धंधे से जुड़ी हैं। कुछ महीनों से नई युवतियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कई साहिबगंज, दुमका और नवगछिया इलाके की बताई जाती हैं। ये रात में आती हैं और सुबह लौट जाती हैं।

पहले खुले स्थानों पर संपर्क होता है, फिर सौदे के बाद होटल या कोई अन्य स्थान ले जाया जाता है। लोहापट्टी की संकरी गलियां रात में इस अवैध कारोबार का प्रमुख केंद्र बन जाती हैं। सुरक्षा के बारे में पूछने पर युवतियों ने कहा कि घबराइए नहीं, यहां सब सेट है। किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।