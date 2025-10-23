ट्रेन आने के 15 मिनट पहले होगा अनाउंसमेंट, प्लेटफॉर्म बदलने में होगी आसानी
छठ पूजा को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर स्टेशन पर ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव न करने का फैसला किया है। यात्रियों को ट्रेन के आगमन की सूचना 15 मिनट पहले दी जाएगी। फुटओवर ब्रिज पर यात्रियों के बैठने पर रोक लगाई गई है और आरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। उधना-भागलपुर स्पेशल ट्रेन को देरी के कारण रद्द कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर में ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नहीं बदलने का निर्देश दिया है, ताकि प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बीच भगदड़ की स्थिति न बने। रेलवे ने यह निर्देश दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस साल 15 फरवरी को हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत के मद्देनजर दिया था। यह हादसा प्रयागराज के महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की अत्यधिक भीड़ और भ्रम के कारण हुआ था।
इस तरह की घटना को रोकने के लिए रेलवे एहतियात बरत रहा है। जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है उसकी सूचना पीआरएस के माध्यम से यात्रियों को 15 मिनट पहले देने को बोला गया है। किसी कारण से अगर प्लेटफॉर्म बदलने की नौबत आए तो 15 मिनट पहले ही अनाउंसमेंट करने को बोला गया है। जिससे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए यात्रियों को पर्याप्त समय मिल सके और भगदड़ की स्थिति से बचा जा सके।
फुटओवर ब्रिज (एफओबी) की सीढ़ियों पर बैठने वाले यात्रियों को हटाने को बोला गया है। देखा गया है कि ऐसे में आवाजाही में बाधा उत्पन्न होती है। जिससे प्लेटफॉर्म बदलने वाले यात्रियों में भगदड़ व झगड़े की स्थिति आती है।
रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को फुटओवर ब्रिज पर लगाया गया है। जो यात्री सामान्य श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने वाले हों उन्हें लाइन में लगाकर ही ट्रेनों में बैठाया जाए। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर बैठने वाले लोगों को आरपीएफ हटा रहे हैं। बुधवार को भी यह कार्रवाई की गई।
विलंब से चलने के कारण उधना भागलपुर स्पेशल रद
घंटों देरी से चलने के कारण उधना से चलकर भागलपुर आने वाली त्योहार स्पेशल ट्रेन को निरस्त किया गया। भागलपुर से उधना जाने वाली स्पेशल ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है। 21 अक्टूबर को उधना से भागलपुर आने वाली स्पेशल ट्रेन बुधवार को रात आठ बजे के स्थान पर छह घंटे की ज्यादा देरी से भागलपुर पहुंची। ट्रेन वापसी में रात 10:50 बजे खुलकर उधना के लिए जाती है।
