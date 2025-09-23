OMG! इस वजह से करना पड़ा हावड़ा-जमालपुर वंदे भारत को रीशेड्यूल, भागलपुर-आनंद विहार ट्रेन भी हो गई लेट

रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। हावड़ा-जमालपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को पुनर्निर्धारित किया गया। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है लेकिन जलजमाव से भागलपुर-आनंद विहार स्पेशल और गोड्डा-टाटा एक्सप्रेस भी लेट हुई। गंगा का जलस्तर पहले बढ़ा फिर घटा और फिर खतरे के निशान को पार कर गया पर अब नीचे आ गया है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। कुछ जगहों के रेलवे ट्रैक पर पानी आ जाने से ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। सियालदह और हावड़ा स्टेशन के ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से भागलपुर होकर चलने वाली हावड़ा-जमालपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को रीशेड्यूल करना पड़ा। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है, लेकिन कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर जल जमाव होने से ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके चलते भागलपुर-आनंद विहार स्पेशल व गोड्डा-टाटा एक्सप्रेस को भी देरी से चलाया गया। 31 जुलाई से गंगा के जलस्तर में वृद्धि होनी शुरू हुई थी। 11 अगस्त को उसका जलस्तर इस साल के उच्चतम स्तर तक चला गया था। उसका जलस्तर 2021 में आई बाढ़ से 21 सेंटीमीटर ही कम था।

एकचारी में इस साल गंगा अपने पिछले जलस्तर के रिकार्ड 33.36 मीटर को तोड़ते हुए नया निशान 33.44 मीटर बनाया। 24 अगस्त को उसका जलस्तर चेतावनी के निशान से 32.68 मीटर से नीचे पहुंच गया था। लेकिन 25 अगस्त से उसमें फिर वृद्धि होने लगी।

30 अगस्त को नदी ने खतरे के निशान को दोबारा पार किया। इससे पहले अगस्त के पहले सप्ताह में डेंजर लेवल से ऊपर जलस्तर नापा गया था। 07 सितंबर को गंगा के जलस्तर में कमी आई और वह डेजर लेवल से नीचे चला गया, लेकिन 10 सितंबर को जलस्तर ने तीसरी बार डेंजर लेवल को पार किया। सोमवार की शाम से जलस्तर में तेजी से गिरावट देखी जा रही है।

23 सितंबर को गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच चुका था। मंगलवार देर शाम को यहां उसका जलस्तर 33.58 मीटर रिकार्ड किया गया था। रेलवे ने अधिकारिक तौर पर जारी की सूचना अनुसार हावड़ा से चलकर भागलपुर होते हुए जमालपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस देरी से चली। ट्रेन हावड़ा से सवा घंटे की देरी से भागलपुर पहुंची।