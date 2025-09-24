Language
    Bihar Police: IG विवेक कुमार के आदेश को ठेंगा, सस्पेंड होने बाद भी थाने में ड्यूटी बांट रहे सुधीर कुमार

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:07 PM (IST)

    बांका जिले के बौंसी थाने के निलंबित थानाध्यक्ष सुधीर कुमार निलंबन के बाद भी ड्यूटी बांट रहे हैं। आभूषण कारोबारी नवीन भुवानियां हत्याकांड में लापरवाही के चलते उन्हें निलंबित किया गया था। निलंबन के बाद उन्हें पुलिस केंद्र में योगदान देना था लेकिन उन्होंने सहायक थानाध्यक्ष को प्रभार नहीं दिया। आईजी विवेक कुमार ने उनके आचरण को नियमानुसार नहीं पाया था।

    निलंबन बाद भी सुधीर कुमार ही बतौर थानाध्यक्ष बौंसी थाने की बांट रहे ड्यूटी

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। बांका जिले के बौंसी थाने में थानाध्यक्ष रहे सुधीर कुमार निलंबन के बाद भी अभी बतौर थानाध्यक्ष काम कर रहे हैं। आभूषण कारोबारी नवीन भुवानियां की 30 अगस्त 2025 की शाम हुई लूटपाट के साथ हत्या जैसे संगीन मामले में घोर लापरवाही बरतने मामले में सुधीर कुमार को 21 सितंबर 2025 को निलंबित कर दिया गया था।

    निलंबन की कार्रवाई बाद थाने में सहायक थानाध्यक्ष या अन्य सक्षम अवर निरीक्षक को प्रभार देकर पुलिस केंद्र में योगदान देने के बजाय इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ही ड्यूटी बांट रहे हैं। केस दर्ज करने के लिए सहायक अवर निरीक्षक शंभू कुमार को यह भी निर्देश दे दिया कि बीएनएस की धार 304-2 में केस दर्ज करते हुए अवर निरीक्षक हरेराम सिंह या किसी अन्य जो थाने पर हैं उसे अनुसंधानकर्ता बनाएं।

    थाने में तैनात प्रशिक्षु अवर निरीक्षकों को भी ड्यूटी बांट रहे हैं। किन्हें वाहन तलाशी करना है, वाहन चेकिंग के दौरान फोटो भी भेजने, ओडी बांटने और गश्ती में किन्हें जाना है यहां तक भी निर्देश दिया है।

    सरकारी सेवक के आचरण के विपरीत भुवानिया हत्याकांड में किया था काम

    आभूषण कारोबारी नवीन भुवानिया हत्याकांड में सरकारी सेवक के रूप में इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने बतौर थानाध्यक्ष आचरण के विपरीत काम किया था। हत्या के तीन सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी हत्याकांड के मुख्य शूटर को गिरफ्तार करने में वह विफल रहे।

    पुलिस पदाधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने में घोर लापरवाही और शिथिलता बरती। यही नहीं, पुलिस महानिदेशक के अपराध नियंत्रण के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों की भी अवहेलना की गई।

    बतौर थानाध्यक्ष सुधीर कुमार का आचरण एक पुलिस पदाधिकारी तथा सरकारी सेवक के नियमानुसार अपेक्षित आचरण के विपरीत पाते हुए रेंज आईजी विवेक कुमार ने 21 सितंबर 2025 को सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित करते हुए पुलिस केंद्र बांका उनका मुख्यालय बना दिया था।