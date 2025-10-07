Bihar Police Transfer: इंस्पेक्टर अनिल कुमार साव बने शाहकुंड के नए थानाध्यक्ष, गौतम को कजरैली की कमान

चुनाव आयोग के निर्देश पर भागलपुर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। शाहकुंड जोगसर और कजरैली थानों के लिए नए थानाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इंस्पेक्टर अनिल कुमार साव शाहकुंड के थानाध्यक्ष बने। कई दारोगाओं का तबादला बांका जिला बल और भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय में किया गया है। यह फेरबदल भागलपुर में चुनाव की तैयारियों को देखते हुए किया गया है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश पर एसएसपी हृदय कांत ने पुलिस कार्यालय के विधि कोषांग प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार साव को शाहकुंड का नया थानाध्यक्ष बनाया है। इशाकचक थाने में तैनात दारोगा मंटू कुमार को जोगसर थानाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साइबर थाने में तैनात रहे दारोगा गौतम कुमार द्वितीय को कजरैली थाने का थानाध्यक्ष बनाया गया है। जोगसर थाने में तैनार रहे दारोगा राजेश रंजन कुमार को थाने से हटाते हुए जिला आसूचना इकाई में तैनात किया गया है। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश पर ही एसएसपी ने पुलिस केंद्र में तैनात 11 दारोगा में से दस का बांका जिला बल में तबादला कर दिया है। दो दारोगा की तैनाती भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय में भी किया गया है। तबादले के दायरे में आने वाले दारोगा में बिंदेश्वरी प्रसाद यादव, रामदेव यादव, राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, अरविंद कुमार सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, विष्णुदेव मंडल, शंकर प्रसाद यादव, राजकुमार रजक, फिरदौस अहमद, विनोद कुमार सिंह, सदानंद यादव व महेंद्र प्रसाद यादव शामिल हैं।

तीन इंस्पेक्टर का तबादला, दो बांका भेजे गए एसएसपी हृदय कांत ने चुनाव आयोग के निर्देश पर भागलपुर में तैनात तीन पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया है। पुलिस निरीक्षक विधि-व्यवस्था अंचल रहे अंबिका प्रसाद का स्थानांतरण बांका जिला पुलिस बल में कर दिया गया है।