    Bihar Election 2025 Date: इधर चुनाव तिथि की घोषणा, उधर शातिरों के दरवाजे पर दस्तक देने लगी पुलिस

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:23 PM (IST)

    भागलपुर में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा होते ही पुलिस सक्रिय हो गई है। फरार वारंटियों को पकड़ने के लिए पुलिस गलियों में घूम रही है जिससे आम जनता परेशान है। चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों के कारण पुलिस अपराधियों को पकड़ने में जुटी है और प्रतिदिन की कार्रवाई का लेखा-जोखा मुख्यालय भेज रही है। वरिष्ठ अधिकारीयों के निगरानी में पुलिस टीम काम कर रही है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तिथियों की घोषणा के होते ही सोमवार की देर शाम से पुलिस टीम गलियों में घूम-घूम कर उन घरों फरार वारंटियों का पता-ठिकाना ढूंढने लगी। ऐसे में चुनावी तैयारियों के बीच चुनाव आयोग की तरफ से अपराधियों को हर हाल में पकड़ने के सख्त दिशा-निर्देश पर पुलिस टीम दौड़ लगाती दिखने लगी है।

    थाना से लेकर चौकी तक डटे पुलिस कर्मियों की व्यस्तता बेहद बढ़ गई है। पुलिस टीम अब गलियों में घूम-घूम कर लोगों के दरवाजे पर दस्तक देकर शातिरों को ढूंढने में लग गई। मोहल्ले के लोगों को अब पुलिस टीम जगा कर यह पूछती है कि फलां का कौन सा मकान है।

    वहां ताला क्यों लगा है, उसके परिवार के लोग कहां हैं। उसके संपर्क का जरिया क्या है। जिसके बारे में बता रहे हैं, उस घर में कोई रहता नहीं है क्या, कहां रहते हैं, कुछ पता है क्या, कोई रिश्तेदार के नंबर हो तो बता दें।

    आयोग के फरमान से परेशान पुलिस ऐसे-ऐसे सवाल कर रही है कि आम जन खाकी को देखते ही रास्ता बदल दे रहे हैं। यहां तक की गहरी नींद में सो रहे लोग भी स्थानीय पुलिस की इस कवायद से परेशान हैं। देर रात अचानक दरवाजा खटखटा कर गहरी नींद से जगा देने से बीते लोकसभा चुनाव में परेशानी झेलने वाले लोग तब पुलिस वालों को ऐसा करने पर कोस भी दे रहे थे।

    विधानसभा चुनाव की तिथि घोषिण होने के बाद पुलिस टीम की इस शैली को उनका कर्तव्य मान नाराजगी भी नहीं जता रहे हैं।

    एसएसपी हृदय कांत के निर्देश और सिटी एसपी शुभांक मिश्रा की निगरानी में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, राकेश कुमार, विधि-व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार, कहलगांव डीएसपी अपने अधिकार क्षेत्र वाले थानों के फरार अपराधियों, वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने की कवायद में जुट गए हैं, ताकि पुलिस टीम की कार्रवाई में मिली उपलब्धि की जानकारी रोज मुख्यालय भेजी जा सके।

    पुलिस रोज कितने को गिरफ्तार कर रही है, कितने हथियार बरामद कर रही है। दागियों की सूची, शराब की बरामदगी, तस्करों की गिरफ्तारी, निरोधात्मक कार्रवाई, गुंडा पंंजी, सीसीए आदि का भी लेखा-जोखा भेजा जा सके।