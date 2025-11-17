Bhagalpur News: टिकट न मिलने से यात्रियों की भारी भीड़, जनरल बोगी में सफर करने को मजबूर यात्री

संवाद सूत्र, अजगैवीनाथ धाम। दीपावली व छठ पर्व की समाप्ति के बाद लोग लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने के लिए बड़ी संख्या में कामगार रुक गए थे। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद घरों से अपने कार्यस्थल तक जाने के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों में आरक्षण टिकट कटाने व यात्रा के लिए ट्रेन पर चढ़ने अजगैवीनाथ धाम स्टेशन पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन इस दौरान लोगों को लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने हेतु कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। जिसके चलते लोगों को निराशा के साथ ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। बेबसी में कुछ तो निराश होकर घर लौट रहे हैं, जबकि सैकड़ों लोग स्लीपर से जेनरल बोगी तक में रेलमपेल कर जाने को विवश हैं। अजगैवीनाथ धाम स्टेशन से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई , सूरत, बेंगलुरु सहित अन्य लंबी दूरी का सफर करने के लिए आते हैं।

इनमें अजगैवीनाथ धाम व शाहकुंड के अलावा मुंगेर जिले के संग्रामपुर, तारापुर, असरगंज, बांका जिला के शम्भूगंज, बेलहर, अमरपुर सहित गंगा पार खगड़िया जिले के परबत्ता, अगुवानी, डुमरिया आदि क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग ट्रेन पकड़ने यहां आते हैं।

लोग अपने गंतव्य तक जाने हेतु ट्रेनों में आरक्षित टिकट कटाने यहां आते है और निराश होकर लौट जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों में आरक्षित कन्फर्म टिकट हाल-फिलहाल का नहीं मिल रहा है।