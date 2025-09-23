Language
    विक्रमशिला, गरीब रथ, राजधानी सहित लंबी दूरी की ट्रेनों में रिग्रेट की कंडीशन; बिहार के यात्री परेशान

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:03 PM (IST)

    भागलपुर से दिल्ली जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस गरीब रथ और राजधानी एक्सप्रेस जैसी नियमित ट्रेनों में त्योहार के कारण सीटें फुल हो चुकी हैं। स्पेशल ट्रेनों में भी वेटिंग लिस्ट है। यात्रियों को त्योहार के बाद वापसी में भी मुश्किल हो सकती है क्योंकि नियमित ट्रेनों में जगह नहीं है। अब त्योहार के बाद लौटने वाले यात्री ही रिजर्वेशन करा रहे हैं।

    विक्रमशिला, गरीब रथ, राजधानी सहित लंबी दूरी की ट्रेनों में रिग्रेट की स्थिति

    जागरण टीम, भागलपुर/कटिहार। विक्रमशिला एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की नियमित ट्रेनों में रिग्रेट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन ट्रेनों में अब कोई जगह नहीं बची है। हालांकि, त्योहार स्पेशल ट्रेनों में कुछ बर्थ अभी भी खाली हैं, लेकिन ये भी तेजी से भर रही हैं।

    दिल्ली और अन्य राज्यों से भागलपुर आने वाली ट्रेनों में रिग्रेट हो चुकी है। यात्रियों की पहली पसंद विक्रमशिला एक्सप्रेस है, इसके बाद गरीब रथ एक्सप्रेस और दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस में रिजर्वेशन कराया जाता है।

    वीकली चलने वाली हमसफर और पंजाब से आने वाली फरक्का एक्सप्रेस में भी यही स्थिति है। रेलवे ने त्योहारों के दौरान कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जिनमें भी वेटिंग लिस्ट बन गई है। यात्रियों को त्योहार के बाद काम पर लौटने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

    नियमित ट्रेनों में पहले से ही नो रूम की स्थिति है। आरक्षित यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कुछ तिथियों के लिए रिजर्वेशन बंद कर दिया है।

    वर्तमान में स्पेशल ट्रेनों में कुछ सीटें उपलब्ध हैं, लेकिन ये भी तेजी से भर रही हैं। आरक्षण टिकट बुकिंग कार्यालय के कर्मियों के अनुसार, अब केवल त्योहार के बाद लौटने वाले यात्री ही रिजर्वेशन कराने आ रहे हैं।

    दुर्गा पूजा, दिवाली व छठ पर चलेंगी 23 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

    दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने विभिन्न मार्गों पर 23 जोडी फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों के परिचालन करेगा। यह स्पेशल ट्रेनें कटिहार, सोनपुर, दौरम मधेपुरा, मनिहारी, अगरतला, धर्मनगर, न्यू तिनसुकिया, एसएमवीटी बेंगलुरु, अमृतसर, न्यू जलपाईगुड़ी, गोमती नगर, किशनगंज, नरकटियागंज, पटना, डिब्रूगढ़, गोरखपुर, सिलचर, नाहरलगुन, कोलकाता और गुवाहाटी जैसे महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेंगी।

    यह सेवाएं सितंबर और दिसंबर के बीच तय कार्यक्रम के अनुसार दैनिक, साप्ताहिक और त्रि-साप्ताहिक आधार पर चलेंगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मुख्य जन संपर्क पदाधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि अपने जोन से आवागमन करने वाली अन्य ट्रेनों का परिचालन कर यात्रियों की आवाजाही को भी सुविधाजनक बनाएगा।

    जिसमें मुंबई-कटिहार, एसएमवीटी बेंगलुरु-नारंगी, चर्लपल्ली-नाहरलगुन, शालिमार-रंगापाड़ा नार्थ, आगरा छावनी-जोगबनी, कोलकाता-न्यू जलपाईगुड़ी, हावड़ा-लामडिंग, आनंद विहार-जोगबनी और अन्य के बीच सेवाएं शामिल हैं। सीपीआरओ ने बताया कि फेस्टिव सीजन के लिए 23 जोड़ी (46 ट्रेनें) चलाई जाएगी। यात्रियों को फेस्टिव सीजन के दौरान सुचारू आवागमन सुनिश्चित कराया जा सके।