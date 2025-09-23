विक्रमशिला, गरीब रथ, राजधानी सहित लंबी दूरी की ट्रेनों में रिग्रेट की कंडीशन; बिहार के यात्री परेशान
भागलपुर से दिल्ली जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस गरीब रथ और राजधानी एक्सप्रेस जैसी नियमित ट्रेनों में त्योहार के कारण सीटें फुल हो चुकी हैं। स्पेशल ट्रेनों में भी वेटिंग लिस्ट है। यात्रियों को त्योहार के बाद वापसी में भी मुश्किल हो सकती है क्योंकि नियमित ट्रेनों में जगह नहीं है। अब त्योहार के बाद लौटने वाले यात्री ही रिजर्वेशन करा रहे हैं।
दुर्गा पूजा, दिवाली व छठ पर चलेंगी 23 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें
दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने विभिन्न मार्गों पर 23 जोडी फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों के परिचालन करेगा। यह स्पेशल ट्रेनें कटिहार, सोनपुर, दौरम मधेपुरा, मनिहारी, अगरतला, धर्मनगर, न्यू तिनसुकिया, एसएमवीटी बेंगलुरु, अमृतसर, न्यू जलपाईगुड़ी, गोमती नगर, किशनगंज, नरकटियागंज, पटना, डिब्रूगढ़, गोरखपुर, सिलचर, नाहरलगुन, कोलकाता और गुवाहाटी जैसे महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेंगी।
यह सेवाएं सितंबर और दिसंबर के बीच तय कार्यक्रम के अनुसार दैनिक, साप्ताहिक और त्रि-साप्ताहिक आधार पर चलेंगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मुख्य जन संपर्क पदाधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि अपने जोन से आवागमन करने वाली अन्य ट्रेनों का परिचालन कर यात्रियों की आवाजाही को भी सुविधाजनक बनाएगा।
जिसमें मुंबई-कटिहार, एसएमवीटी बेंगलुरु-नारंगी, चर्लपल्ली-नाहरलगुन, शालिमार-रंगापाड़ा नार्थ, आगरा छावनी-जोगबनी, कोलकाता-न्यू जलपाईगुड़ी, हावड़ा-लामडिंग, आनंद विहार-जोगबनी और अन्य के बीच सेवाएं शामिल हैं। सीपीआरओ ने बताया कि फेस्टिव सीजन के लिए 23 जोड़ी (46 ट्रेनें) चलाई जाएगी। यात्रियों को फेस्टिव सीजन के दौरान सुचारू आवागमन सुनिश्चित कराया जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।