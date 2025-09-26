Bihar News: नाबालिग बहन के साथ पकड़ा गया नामी चोर चंदन रजक... 14 मामले हैं दर्ज, नवगछिया में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर

Bihar News दिन के उजाले में घरों में घुसकर लाखों की चोरी करने वाले नवगछिया के नामी चोर को बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धर दबोचा। उसके साथ उसकी नाबालिग बहन को भी पकड़ा गया है। कुख्यात अपराधी चंदन रजक पर चोरी हत्या छेड़खानी समेत कुल 14 मामले थाने में दर्ज हैं।

संवाद सूत्र, नवगछिया। Bihar News पुलिस जिला नवगछिया के नवगछिया नगर थाना क्षेत्र में चोरी की घटना कंज्यूम देने वाला मुख्य अपराधी चंदन रजक को नवगछिया पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए कपड़ा गोदाम चोरी कांड का खुलासा कर बड़ी सफलता पाई है। कि गिरफ्तारी को लेकर के नवगछिया एसडीपीओ ओम प्रकाश ने नवगछिया नगर थाना अध्यक्ष के साथ प्रेस वार्ता आयोजित कर विस्तार से जानकारी दी।

एसडीपीओ ने बताया कि नवगछिया बाजार स्थित गोदाम से चोरी हुई 50-60 साड़ियों के मामले में कुख्यात अपराधी चंदन रजक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर 45 चोरी कि गई साड़ियाँ बरामद की गई हैं। वहीं उसकी सहयोग करने में संलिप्त नाबालिग बहन को भी निरुद्ध किया गया।

पुलिस ने बताया कि व्यवसाई सुचित कुमार ने नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज में एक पुरुष और एक महिला चोरी करते दिखे। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए छापेमारी की और चंदन रजक को दबोच लिया। फरार महिला साथी की पहचान कर उसकी तलाश को लेकर के छापेमारी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि चंदन रजक का आपराधिक इतिहास भी है। वह लगभग दो ढाई वर्ष जेल में रहकर के कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था फिर से वही घटना को अंजाम दिया। नवगछिया के कपड़ा व्यवसायियों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। उनका कहना है कि त्वरित कार्रवाई ने अपराधियों के हौसले को पस्त कर दिया है और व्यापारियों का भरोसा बढ़ा है।