Pink Bus in Bihar: नवगछिया और जगदीशपुर रूट पर बढ़ेगी पिंक बसों की संख्या, मुंगेर में भी शुरू होगी सेवा
भागलपुर में नवगछिया और जगदीशपुर रूट पर महिलाओं के लिए एक-एक और पिंक बस शुरू होगी। परिवहन निगम इन रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाएगा। वर्तमान में दो बसें चल रही हैं और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अन्य बसों के लिए सन्हौला गोराडीह जैसे संभावित रूटों पर विचार किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में बस स्टॉपेज का निरीक्षण किया जाएगा और उन्हें पिंक रंग में रंगा जाएगा।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। नवगछिया और जगदीशपुर रोड पर चलने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी है। अब उनके सुरक्षित यात्रा के लिए एक-एक और पिंक बस मिलने वाली है। दरअसल भागलपुर परिवहन निगम द्वारा नवगछिया और जगदीशपुर रोड पर पिंक बस की संख्या बढ़ाई जाएगी।
पिछले दिनों भागलपुर परिवहन प्रमंडल को आठ पिंक बस बिहार राज्य पद परिवहन निगम के द्वारा दी गई है। इसके बाद यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान समय में भागलपुर में दो पिक बसों का परिचालन नवगछिया और जगदीशपुर रूट पर किया जा रहा है। जिसका धीरे-धीरे अच्छा फीडबैक परिवहन निगम को मिला है।
हालांकि, अभी भी इसके परिचालन में फायदे नहीं हो रहे हैं लेकिन सरकार की योजना को ध्यान में रखते हुए बसों का परिचालन किया जा रहा है। भागलपुर परिवहन प्रमंडल के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अमित कुमार श्यामला ने बताया कि अभी फिलहाल दो बसों का रूट निर्धारण किया गया है। जो पूर्व निर्धारित रूप नवगछिया और जगदीशपुर के लिए चलेंगी।
इसके अलावा यह भी योजना बनाई जा रही है कि दो बसों को मुंगेर भेजा जाएगा। और वहां पर भी पिंक बस की सेवा शुरू की जाएगी। यह अभी कार्य योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा शेष बसों के परिचालन के लिए रूट सर्वे किया जा रहा है।
इसमें खासकर नौकरी पैसे वाली महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यह सर्वे किया जा रहा है। इस बार संभावित रूट के तहत सन्हौला गोराडीह के इलाकों में भी पिक बस चलाने की योजना है अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो इस रूट में भी पिक बस चलेगी।
शहरी क्षेत्र में मौजूद निगम के बस स्टॉपेज का होगा निरीक्षण
शहरी क्षेत्र में मुख्य सड़क पर स्थित जो भी बस स्टॉपेज पूर्व में बनाए गए हैं वह किस हालत में है। इसका भौतिक निरीक्षण होगा। परिवहन निगम की टीम के द्वारा पिंक बस सेवा के तहत महिलाओं के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्हीं स्टॉपेजों से चढ़ने उतरने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
निगम से मिली जानकारी के मुताबिक सर्वे के बाद इन स्टॉपेजों को पिंक रंग में रंग जाएगा या यहां पर इनसे जुड़े फ्लेक्स बैनर भी लगाए जाएंगे। जिसे पिंक बस का प्रचार प्रसार भी हो।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।