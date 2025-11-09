Language
    Bhagalpur News: 4 बच्चों की मां के साथ रह रहे युवक का फंदे से लटका मिला शव, भाई ने लगाए गंभीर आरोप

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:59 AM (IST)

    भागलपुर में एक युवक का शव मिला जो चार बच्चों की मां के साथ रह रहा था। मृतक के भाई ने हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

    फंदे से लटका मिला युवक का शव

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। मुंगेर जिले के बरियारपुर परिया गांव निवासी 33 वर्षीय अमन कुमार मल्लिक उर्फ बादल मल्लिक अलीगंज में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार की रात हुई घटना की जानकारी मुंगेर स्थित उसके परिजनों को सुबह लगी। परिजनों ने अमन का गला घोंटकर फंदे पर शव लटका देने का आरोप लगाया है।

    परिजनों ने बबरगंज थाने की पुलिस टीम को कहा कि अमन का अपने दोस्त की शादीशुदा बहन अंशु देवी से अवैध संबंध था। वह चार बच्चों की मां है, जिसे लेकर वह दो साल पहले भागकर भागलपुर आ गया था। वह बबरगंज के अलीगंज में किराये का मकान लेकर रह रहा था।

    अमन के भाई सागर मल्लिक ने आरोप लगाया कि उस महिला ने ही उसके भाई का गला घोंटकर आत्महत्या का रूप दिया है। इस घटना में महिला के साथ अन्य लोग भी शामिल होंगे।

    अमन के शरीर पर कई जगहों पर जख्म के निशान भी मिले हैं। बबरगंज थानाध्यक्ष ने घटना की जानकारी पर घटनास्थल का मुआयना कराते हुए फॉरेंसिक जांच टीम से भी घटनास्थल की जांच कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    शुक्रवार की रात अमन ने मां से फोन पर की थी बात

    पुलिस को परिजनों ने जानकारी दी है कि अमन शुक्रवार की शाम बरियारपुर से वापस भागलपुर के लिए रवाना हो गया था। वहां पहुंचने के बाद मां नीलम देवी से मोबाइल पर बात कर सकुशल डेरा पहुंच जाने की जानकारी दी थी।

    तब अपने भाई सागर से भी अमन ने करीब दस मिनट तक बात की थी, लेकिन उस दौरान अमन को परिजनों ने सामान्य पाया था। फिर अचानक देर रात अंशु देवी का कॉल आया कि अमन ने फांसी लगा ली है।

    परिजनों ने बताया कि वहां से आने पर जब अमन के मृत शरीर को देखा तो उस पर जख्म के निशान थे। परिजनों ने बताया कि अंशु देवी से अमन का इन दिनों काफी विवाद होने लगा था।

    वह अमन पर पैसे लाने और भौतिक संसाधन मुहैया कराने का दबाव देकर लड़ती-झगड़ती रहती थी। जिसकी जानकारी अमन ने अपने भाई सागर को भी दी थी। इसलिए भाई ने अंशु देवी पर हत्या करने की आशंका जाहिर की है।

    पुलिस टीम आत्महत्या-हत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। फॉरेंसिक जांच टीम से भी जांच कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच में सही तस्वीर सामने आ सकेगी। परिजन की तरफ से लिखित आवेदन मिलने पर मामले में रिपोर्ट दर्ज करने की कवायद की जाएगी। -राकेश कुमार, डीएसपी सिटी-टू, भागलपुर