Bhagalpur Rain Forecast: गर्मी और उमस से बेहाल भागलपुर, 29-30 सितंबर को बरस सकती हैं राहत की बूंदें

संवाद सहयोगी, भागलपुर। तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने भागलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहाल कर रखा है। पारा में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। तेज धूप, बादल और वातावरण की नमी ने हालात मुश्किल बना दिए हैं। आलम यह है कि सुबह से लेकर देर रात तक पसीने की धार बह रही है। लोग राहत की आस में आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा।

29-30 सितंबर को वर्षा की उम्मीद बिहार मौसम सेवा केंद्र, पटना के संयुक्त निदेशक सीएन प्रभु ने बताया कि फिलहाल कई दिनों तक वर्षा की संभावना नहीं है। इस माह के अंत यानी 29-30 सितंबर को भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा के आसार बन रहे हैं। इस बारिश से जहां खेती-किसानी को संजीवनी मिलेगी, वहीं लोगों को तपिश और उमस से भी राहत मिल सकेगी।

मानसून विदाई की तैयारी में मौसम विज्ञानी बताते हैं कि अब मानसून धीरे-धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। भागलपुर से मानसून की विदाई 5 से 10 अक्टूबर के बीच संभावित है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अपने निर्धारित समय पर लौटेगा।

पूजा पर पड़ सकता है असर दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुटा भागलपुर इन दिनों तपिश से परेशान है। श्रद्धालु और आयोजक चाहते हैं कि पूजा के दौरान कम से कम हल्की बारिश हो जाए, जिससे मौसम सुहाना बने और श्रद्धालुओं की भीड़ को उमस और गर्मी से राहत मिले। पूजा पंडालों और बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ के लिए सुहावना मौसम सुखद होगा।

खेती और जनजीवन दोनों को मिलेगी राहत लंबे इंतजार के बाद यदि माह के अंत में बारिश होती है तो इससे धान की फसलों को विशेष लाभ मिलेगा। किसानों की उम्मीदें इसी बरसात पर टिकी हैं। वहीं आम जनजीवन को उमस और गर्मी से निजात मिलने की आस है।