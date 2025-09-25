Language
    Bhagalpur Rain Forecast: गर्मी और उमस से बेहाल भागलपुर, 29-30 सितंबर को बरस सकती हैं राहत की बूंदें

    By Hirshikesh Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:23 PM (IST)

    भागलपुर में तेज धूप और उमस से लोग परेशान हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार महीने के अंत तक बारिश की संभावना है जिससे खेती और लोगों को राहत मिलेगी। मानसून धीरे-धीरे विदा हो रहा है और दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुटे लोग सुहाने मौसम की कामना कर रहे हैं। बारिश से धान की फसलों को भी लाभ मिलेगा।

    29-30 सितंबर को बरस सकती हैं राहत की बूंदें

    संवाद सहयोगी, भागलपुर। तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने भागलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहाल कर रखा है। पारा में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। तेज धूप, बादल और वातावरण की नमी ने हालात मुश्किल बना दिए हैं। आलम यह है कि सुबह से लेकर देर रात तक पसीने की धार बह रही है। लोग राहत की आस में आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा।

    29-30 सितंबर को वर्षा की उम्मीद

    बिहार मौसम सेवा केंद्र, पटना के संयुक्त निदेशक सीएन प्रभु ने बताया कि फिलहाल कई दिनों तक वर्षा की संभावना नहीं है। इस माह के अंत यानी 29-30 सितंबर को भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा के आसार बन रहे हैं। इस बारिश से जहां खेती-किसानी को संजीवनी मिलेगी, वहीं लोगों को तपिश और उमस से भी राहत मिल सकेगी।

    मानसून विदाई की तैयारी में

    मौसम विज्ञानी बताते हैं कि अब मानसून धीरे-धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। भागलपुर से मानसून की विदाई 5 से 10 अक्टूबर के बीच संभावित है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अपने निर्धारित समय पर लौटेगा।

    पूजा पर पड़ सकता है असर

    दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुटा भागलपुर इन दिनों तपिश से परेशान है। श्रद्धालु और आयोजक चाहते हैं कि पूजा के दौरान कम से कम हल्की बारिश हो जाए, जिससे मौसम सुहाना बने और श्रद्धालुओं की भीड़ को उमस और गर्मी से राहत मिले। पूजा पंडालों और बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ के लिए सुहावना मौसम सुखद होगा।

    खेती और जनजीवन दोनों को मिलेगी राहत

    लंबे इंतजार के बाद यदि माह के अंत में बारिश होती है तो इससे धान की फसलों को विशेष लाभ मिलेगा। किसानों की उम्मीदें इसी बरसात पर टिकी हैं। वहीं आम जनजीवन को उमस और गर्मी से निजात मिलने की आस है।

    बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि गुरुवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 79 प्रतिशत आद्रता के साथ 3.4 किलोमीटर प्रति घंटा की महज औसत रफ्तार से पूर्वा हवा चल रही है। फिलहाल ऐसा ही मौसम बना रहेगा।