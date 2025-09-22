Bhagalpur GST Raid: जीएसटी टीम की छापेमारी, 3 ट्रेनों से आए रेडीमेड कपड़ों के 200 गट्ठर जब्त
भागलपुर रेलवे पार्सल गृह में जीएसटी टीम ने छापेमारी कर लगभग दो सौ कपड़ों के गट्ठर जब्त किए। ये कपड़े तीन ट्रेनों से लाए गए थे। जीएसटी की संयुक्त आयुक्त के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में अवैध दस्तावेज वाले गट्ठरों को जब्त किया गया। ज्यादातर कपड़े कोलकाता सूरत और दिल्ली से मंगाए गए थे। फर्जी बिलिंग और गलत जानकारी देकर जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। रेलवे पार्सल गृह में तीन ट्रेनों से लाए गए कपड़ों के करीब दो सौ गट्ठर को जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) की टीम ने छापेमारी कर जब्त कर लिया। जीएसटी की ज्वाइंट कमिश्नर मिनी के दिशा-निर्देश पर की गई छापेमारी की भनक पार्सल गृह में तब लगी जब कपड़ों के गट्ठरों जिनमें अधिकांश रेडीमेड कपड़ों के गट्ठर शामिल थे, उसके दस्तावेजों की जांच होने लगी। उसके बाद पार्सल गृह के पास हड़कंप जैसी स्थिति बन गई।
जीएसटी की टीम में शामिल पदाधिकारियों ने उन गट्ठरों को जब्त कर उसे जीएसटी कार्यालय कैंपस ले जाने की तैयारी करने लगे जिनके कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। सोमवार को ढाई घंटे की कार्रवाई में स्वयं ज्वाइंट कमिश्नर भी मौका-मुआयना करने पहुंच गईं। जीएसटी की टीम में शामिल पदाधिकारियों को जब्त कपडों के गट्ठरों को जब्त कर आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया।
मामले में मंगलवार को एक बार फिर दस्तावेजों की जांच की जाएगी। उसके बाद जुर्माना संबंधी कार्रवाई की जानी है। ज्वाइंट कमिश्नर मिनी से सवाल करने पर कि जब्त कपड़े किन कारोबारियों के हैं तो उनका काफी नपा-तुला जवाब था कि अभी जांच की जा रही है। जांच पूरी हो जाने के बाद ही कुछ बता पाएंगी।
कोलकाता, सूरत और दिल्ली से मंगाया जाता है कपड़ों के गट्ठर
रेडीमेड कपड़े, साड़ियां समेत अन्य कपड़ों को कई कारोबारी कोलकाता, सूरत और दिल्ली से मंगाया करते हैं। मंगाए गए कपड़ों में ज्यादातर रेडीमेड गारमेंट्स ही हुआ करते हैं। जिसमें वस्तु एवं सेवा कर बचाने को लेकर बड़ा गोलमाल किया जाता है।
वैध दस्तावेज से मंगाए जाने वाले कपड़ों के गट्ठरों की आड़ में बड़े पैमाने पर बिना दस्तावेज वाले गट्ठर भी मंगाकर वस्तु एवं सेवा कर की चोरी की जाती है।
फर्जी बिलिंग, आय की गलत जानकारी दे करते हैं खेल
कारोबारी मंगाए जाने वाले कपड़ों के गट्ठरों की फर्जी बिल तैयार कर जीएसटी की चोरी करते हैं। ऐसे कारोबारी अपने आय की गलत जानकारी देते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा करके जीएसटी चोरी करते हैं। जीएसटी की ज्वाइंट कमिश्नर की निगरानी में की गई इस कार्रवाई से जीएसटी चोरी करने वालों में हड़कंप की स्थिति बनेगी।
