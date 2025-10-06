Bhagalpur News: आचार संहिता में फंसे 450 करोड़ के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, योजनाओं में 4 महीने की होगी देरी

भागलपुर जिले में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही 450 करोड़ रुपये की दो महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं आचार संहिता में फंस गई हैं। इन परियोजनाओं में नवगछिया-चौधरीडीह फोरलेन सड़क और बाढ़बाड़ी कृषि बाजार समिति का विकास शामिल है। अब इन परियोजनाओं के शुरू होने में लगभग चार महीने की देरी हो सकती है जिससे कई विकास कार्य प्रभावित होंगे।

नवगछिया-चौधरीडीह फोरलेन सड़क: नवगछिया और चौधरीडीह के बीच फोरलेन सड़क बननी है। सितंबर के अंततक डीपीआर को मंजूरी मिलने की उम्मीद पर दिसंबर में काम शुरू करने की योजना पर एनएच विभाग के अधिकारी तैयारी कर रहे थे। नवगछिया से चौधरीडीह तक बनने वाले फोरलेन सड़क दो हिस्सों में बनेगा।

पहले चरण में नवगछिया से बरारी हाउसिंग बोर्ड कालोनी मोड़ व दूसरे चरण में बरारी हाउसिंग बोर्ड कालोनी मोड़ से चौधरीडीह के बीच बनना है। जीरोमाइल के पास एक और 1600 मीटर व 10 मीटर चौड़ा एक और फ्लाइओवर बनना है। गोपालपुर के पास भी एक और रेल ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। आरओबी की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होगी।

वहीं, बाइपास में सेंट टेरेसा स्कूल व हवाई अड्डा के पास व्हीकल अंडरपास के अलावा दो छोटे ब्रिज का भी होगा निर्माण। जबकि जाह्नवी चौक और तेतरी के पास भी बनना है व्हीकल अंडरपास बनना है। नवगछिया जीरोमाइल से भागलपुर जिच्छो बाइपास तक 14.130 किलोमीटर 22 मीटर यानी 75 फीट चौड़ी सड़क बनेगी।

400 करोड़ से अधिक की लागत से सड़क, फ्लाइओवर, वीयूपी, आरओबी का निर्माण होगा। इसी फोरलेन में फोरलेन गंगा ब्रिज का पहुंच पथ भागलपुर और नवगछिया की ओर जुड़ जाएगा। नवगछिया की ओर इस पुल का अप्रोच 35 मीटर और भागलपुर की तरफ 53 मीटर होगा। वर्तमान में यह सड़क 10 मीटर यानी 33 फीट चौड़ी है। इसलिए इसका फ्लाइओवर भी फोरलेन होगा। यानी टूलेन के दो फ्लाइओवर हो जाएगा। दूसरा फ्लाइओवर उसी के बगल में ही सबौर की ओर बनेगा।

बागबाड़ी के विकास से खुदरा दुकान लगाने के लिए मिलेगी जगह, किसानों के अनाज की लोडिंग-अनलोडिंग के लिए बनेगा प्लेटफॉर्म: बागबाड़ी कृषि बाजार समिति के विकास का मामला भी आचार संहिता में फंस गया है। अब इस योजना को धरातल पर उतरने में चार माह से अधिक समय लग सकता है। बाजार समिति में वह सारी सुविधाएं उपलब्ध हाेंगी, जिससे काराेबारी और लाेगाें काे इसका फायदा मिल सके। बाजार समिति में आने वाले किसानों के अनाज की लोडिंग-अनलोडिंग के लिए प्लेटफार्म तैयार होगा।

श्रमिक एवं किसान के लिए शेड भी बनेगा। इसके अलावा किसान एवं व्यापारी के लिए अतिथि गृह तैयार किया जाएगा। खुदरा दुकानों को लगाने के लिए जगह दी जाएगी। जो जगह दी जायेगी,उसको भी डेवलप किया जाएगा। वहीं, पूरे बाजार समिति में सौर प्रकाश (हरी रोशनी) का प्रावधान किया जाएगा। नोटिस बोर्ड एवं शिलापट्ट का भी प्रावधान रहेगा।