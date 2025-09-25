Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bhagalpur DTO News: परिवहन कार्यालय में अब दलालों की खैर नहीं, BMS की हुई तैनाती; CCTV से होगी निगरानी

    By Abhishek Prakash Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:38 PM (IST)

    भागलपुर डीटीओ कार्यालय में दलालों पर नकेल कसने के लिए बिहार मोबाइल सेवा के सिपाहियों को तैनात किया गया है। डीटीओ जनार्दन कुमार ने बताया कि बाहरी लोगों के दखल से आम जनता परेशान थी। सिपाहियों को कार्यालय परिसर और अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। दिन के हिसाब से उनकी ड्यूटी लगाई गई है ताकि प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image
    परिवहन कार्यालय में दलालों को चिह्नित करने बनाई गई टीम, कैमरे से भी निगरानी

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। डीटीओ कार्यालय में अब दलालों और अनधिकृत व्यक्तियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इसको लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा कार्यालय परिसर को और बेहतर करने के लिए साथ ही दलाल और अनधिकृत व्यक्तियों के दखलअंदाजी पर रोक लगाने के लिए बिहार मोबाइल सेवा (बीएमएस) सिपाहियों की तैनाती की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीटीओ जनार्दन कुमार ने बताया कि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कार्यालय में बाहरी लोगों का दबदबा रहता है और वे आम लोगों से पहले अपने काम निपटाते हैं। इस वजह से आम उपभोक्ताओं और कार्यालय के ऑपरेटरों दोनों को कठिनाई झेलनी पड़ती थी। हाल ही में बीएमएस सिपाहियों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें जिले में ड्यूटी नहीं मिल रही थी।

    अब उन्हें विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि वे न केवल दलालों पर नजर रखें बल्कि जरूरत पड़ने पर सूची बनाकर अधिकारियों को सौंपें। डीटीओ कार्यालय परिसर, लर्निंग डीएल कक्ष, एमवीआई कार्यालय और एडीटीओ दफ्तर सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर इनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। डीटीओ ने कहा कि जगह-जगह कैमरे लगे हैं। इसके माध्यम से भी ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है।

    कार्यालय परिसर में दिन के हिसाब से की गई है नियुक्ति

    सोमवार: कार्यालय परिसर में मनोज कुमार और शिवशंकर पासवान की जिम्मेदारी तय की गई है। सहायता डेस्क पर विजेंद्र कुमार और दिनेश राम तैनात रहेंगे। एमवीआई कार्यालय के बाहर सत्यम कुमार, डीटीओ कार्यालय के बाहर अभय ठाकुर और एडीटीओ कार्यालय के बाहर विजय कुमार राय रहेंगे। सभा कक्ष एवं लिपिक कार्यालय में महेश चौधरी और अभिषेक कुमार निगरानी करेंगे।

    मंगलवार: कार्यालय परिसर में विजेंद्र कुमार और दिनेश राम की ड्यूटी होगी। सहायता डेस्क पर सत्यम कुमार और विजय कुमार राय तैनात रहेंगे। एमवीआई कार्यालय के बाहर स्वर्ण विकास, डीटीओ कार्यालय के बाहर अभय ठाकुर और एडीटीओ कार्यालय के बाहर मुन्नी यादव रहेंगे। सभा कक्ष एवं लिपिक कार्यालय में महेश चौधरी और अभिषेक कुमार जिम्मेदारी संभालेंगे।

    बुधवार: कार्यालय परिसर में सत्यम कुमार और विजय कुमार राय तैनात रहेंगे। सहायता डेस्क पर स्वर्ण विकास और मुन्नी यादव होंगे। एमवीआई कार्यालय के बाहर विक्रम कुमार, डीटीओ कार्यालय के बाहर अभय ठाकुर और एडीटीओ कार्यालय के बाहर केएम प्रियंका रहेंगी। सभा कक्ष व लिपिक कार्यालय में महेश चौधरी और अभिषेक कुमार मौजूद रहेंगे।

    गुरुवार: कार्यालय परिसर की जिम्मेदारी स्वर्ण विकास और मुन्नी यादव को दी गई है। सहायता डेस्क पर विक्रम कुमार और केएम प्रियंका तैनात रहेंगे। एमवीआई कार्यालय के बाहर विशाल कुमार, डीटीओ कार्यालय के बाहर अभय ठाकुर और एडीटीओ कार्यालय के बाहर स्मिता कुमारी रहेंगी। सभा कक्ष व लिपिक कार्यालय में महेश चौधरी और अभिषेक कुमार की तैनाती होगी।

    शुक्रवार: कार्यालय परिसर में विक्रम कुमार और केएम प्रियंका रहेंगे। सहायता डेस्क पर विशाल कुमार और स्मिता कुमारी की ड्यूटी होगी। एमवीआई कार्यालय के बाहर शिवशंकर पासवान, डीटीओ कार्यालय के बाहर अभय ठाकुर और एडीटीओ कार्यालय के बाहर राजेंद्र मंडल व मनोज कुमार रहेंगे। सभा कक्ष व लिपिक कार्यालय में महेश चौधरी और अभिषेक कुमार तैनात रहेंगे।

    शनिवार: कार्यालय परिसर में विशाल कुमार और स्मिता कुमारी रहेंगे। सहायता डेस्क पर शिवशंकर पासवान और मनोज कुमार की जिम्मेदारी तय की गई है। एमवीआई कार्यालय के बाहर दिनेश राम, डीटीओ कार्यालय के बाहर अभय ठाकुर और एडीटीओ कार्यालय के बाहर अमरजीत कुमार व विजेंद्र कुमार की तैनाती की गई है। सभा कक्ष और लिपिक कार्यालय में महेश चौधरी व अभिषेक कुमार मौजूद रहेंगे।