    Bhagalpur News: निजी जमीन पर लगा दिया नल-जल का कनेक्शन, दावेदारों के आने के बाद खुली विभाग की नींद

    By Navaneet Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:58 PM (IST)

    भागलपुर में नल-जल योजना के तहत निजी जमीन पर कनेक्शन लगाने का मामला सामने आया है। जमीन के दावेदारों के आने के बाद विभाग की नींद खुली। यह मामला सरकारी ल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। हर घर नल का जल योजना के कार्यान्वयन में व्यापक फर्जीवाड़ा सामने आया है। पीएचईडी विभाग ने निजी जमीन पर नल-जल कनेक्शन दे दिया है। जब जमीन के दावेदार सामने आए, तब विभाग की नींद खुली। जिला पंचायती राज पदाधिकारी के निर्देश पर पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता ने सीओ से जांच कराने का अनुरोध किया है।

    शाहकुंड प्रखंड में छह निजी स्थानों पर नल जल योजना का कार्य किया गया है। दरियापुर पंचायत मंडल टोला के खाता नंबर 181 और खेसरा नंबर 347, हरीनचक के राय टोला के खाता नंबर 448 और खेसरा नंबर 1534, हसनचक के राय टोला के खाता संख्या 261 और 401, खेसरा नंबर 1663 और 997, दासपुर पंचायत के शोखपुरा के मुस्लिम टोला के खाता नंबर 8 और खेसरा नंबर 364, मंडल टोला के खाता नंबर 40 और खेसरा नंबर 205, वैद्यनाथपुर महादलित टोला के खाता नंबर 18 और खेसरा नंबर 429 में जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया गया है।

    इस जमीन को लेकर मो. समीम अंसारी और मो. सौकत अंसारी के बीच एकरारनामा हुआ था, जिसमें हस्ताक्षर तो है, लेकिन तिथि नहीं है। अब इस जमीन का नया मालिक शमशाद अंसारी सामने आया है।

    जिला पंचायती राज पदाधिकारी को शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस नेता नेहालउद्दीन ने कहा कि यह केवल एक प्रखंड का मामला नहीं, बल्कि हर प्रखंड में ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा है।