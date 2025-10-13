भागलपुर शहर की बदलेगी तस्वीर, दिवाली-छठ से पहले नगर निगम ने लिया ये बड़ा फैसला
दिवाली और छठ को देखते हुए भागलपुर नगर निगम ने सफाई व्यवस्था में सुधार किया है। नगर आयुक्त शुभम कुमार ने रविवार को भी सफाई का आदेश दिया है, जिससे शहर में कचरा जमा न हो। शहरवासियों ने इस पहल की सराहना की है, क्योंकि त्योहारों में स्वच्छता आवश्यक है। लापरवाही पर जुर्माने की चेतावनी दी गई है और सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बैठक बुलाई गई है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को नए सिरे से दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर आयुक्त शुभम कुमार स्वयं पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
रविवार को सफाई एजेंसियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अब मुख्य मार्गों से लेकर सार्वजनिक स्थलों और सभी वार्डों में रविवार को भी नियमित सफाई होगी।
अब तक रविवार को सफाई नहीं होने की वजह से सोमवार को दोगुना कचरा इकट्ठा हो जाता था और शहर की सूरत बिगड़ जाती थी। लेकिन इस बार व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला।
नगर आयुक्त के आदेश के बाद रविवार को सुबह से देर शाम तक पूरे शहर में लगातार कचरा उठाव किया गया। वार्ड स्तर पर 4 से 5 सफाईकर्मियों की टीम लगाई गई, जिसका असर लोगों ने खुद महसूस किया।
शहरवासियों ने इस पहल की खुलकर सराहना की है। उनका कहना है कि दिवाली और छठ के समय स्वच्छ माहौल पहला अधिकार है, और अब रविवार की सफाई से शहर की छवि बदलेगी।
नगर आयुक्त ने एजेंसियों को यह भी निर्देश दिया है कि लापरवाही की स्थिति में जुर्माना और भुगतान में कटौती की कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के बीच स्वच्छता को लेकर बनाए गए दबाव का असर सफाई एजेंसियों पर साफ दिख रहा है।
नगर निगम की ओर से सोमवार को भी सफाई व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, ताकि अभियान को और मजबूत किया जा सके।
शहरवासियों का कहना है कि नगर आयुक्त की यह पहल न सिर्फ स्वागत योग्य है, बल्कि त्योहारों में शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में कारगर कदम साबित होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।