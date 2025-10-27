Language
    दोस्तों ने मोमो खाने बुलाया, फिर युवक की कर दी निर्मम हत्या... बबरगंज में खूनी वारदात, कोलकाता से त्योहार मनाने आया था भागलपुर

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 02:08 AM (IST)

    Bihar Breaking News: भागलपुर के सकरूलाचक में अपराधियों ने कोलकाता से त्योहार मनाने आए रवि चौधरी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। दोस्तों ने उसे मोमो खाने बुलाया था, जिसके बाद यह वारदात हुई। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Bihar Breaking News: भागलपुर में युवक की हत्या के बाद मायागंज अस्पताल में मौजूद स्वजन।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Breaking News बिहार के भागलपुर में युवक की हत्या कर बीच सड़क पर फेंक दिया गया। बबरगंज थाना क्षेत्र के सकरूलाचक में रविवार देर रात अपराधियों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान रवि चौधरी (30) के रूप में हुई है, जो कोलकाता की एक कंपनी में कार्यरत था और दीपावली व छठ पूजा मनाने के लिए कुछ दिन पहले ही अपने घर लौटा था।

    बताया जा रहा है कि रविवार की रात रवि अपने तीन दोस्तों के साथ मोमो खाने के लिए माणिक सरकार चौक गया था। इसी दौरान दो बाइक पर सवार अपराधी वहां पहुंचे और रवि को अपने साथ ले गए। कुछ देर बाद मिरजानहाट हाई स्कूल के पास उसकी अधमरी हालत में बाडी मिली। स्थानीय लोगों की सूचना पर बबरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर अवस्था में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    मृतक की पत्नी गुंजा देवी ने बताया कि उनके पति अस्पताल में बोल रहे थे, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाया है। उन्होंने बताया कि मोहल्ले के कुछ बदमाश, जो नशे के कारोबार में शामिल हैं, उन्हीं लोगों ने यह वारदात की है।

    घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने पुलिस के वरीय अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है।  पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

    बताया गया कि दीप प्रभा टॉकीज के समीप बुलेट मोटरसाइकिल से दो साथी उसे मोजाहिदपुर थानाक्षेत्र के जरलाही मोहल्ले से उठा ले गए थे, जहां उसे बेरहमी से पीट कर अधमरा कर दिया। उसके पास पैसे, मोबाइल आदि भी थे जिसे हमलावरों ने छीन लिया। रवि चौधरी बबरगंज के कुतुबगंज का रहने वाला था, उसकी शादी जरलाही मोहल्ले में हुई थी। रवि के विरुद्ध आर्म्स एक्ट समेत अन्य संगीन आरोप में बबरगंज थाने में इसी साल केस दर्ज हुआ था।