दोस्तों ने मोमो खाने बुलाया, फिर युवक की कर दी निर्मम हत्या... बबरगंज में खूनी वारदात, कोलकाता से त्योहार मनाने आया था भागलपुर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Breaking News बिहार के भागलपुर में युवक की हत्या कर बीच सड़क पर फेंक दिया गया। बबरगंज थाना क्षेत्र के सकरूलाचक में रविवार देर रात अपराधियों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान रवि चौधरी (30) के रूप में हुई है, जो कोलकाता की एक कंपनी में कार्यरत था और दीपावली व छठ पूजा मनाने के लिए कुछ दिन पहले ही अपने घर लौटा था।



बताया जा रहा है कि रविवार की रात रवि अपने तीन दोस्तों के साथ मोमो खाने के लिए माणिक सरकार चौक गया था। इसी दौरान दो बाइक पर सवार अपराधी वहां पहुंचे और रवि को अपने साथ ले गए। कुछ देर बाद मिरजानहाट हाई स्कूल के पास उसकी अधमरी हालत में बाडी मिली। स्थानीय लोगों की सूचना पर बबरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर अवस्था में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।



मृतक की पत्नी गुंजा देवी ने बताया कि उनके पति अस्पताल में बोल रहे थे, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाया है। उन्होंने बताया कि मोहल्ले के कुछ बदमाश, जो नशे के कारोबार में शामिल हैं, उन्हीं लोगों ने यह वारदात की है।



घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने पुलिस के वरीय अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।