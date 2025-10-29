Marriage Dates 2025: नवंबर-दिसंबर में लग्न ही लग्न, चेक करें नवंबर और दिसंबर में विवाह की शुभ तिथि

जागरण संवाददाता, भागलपुर। शादी-विवाह के मौसम से बाजार की रौनक धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। नवंबर-दिसंबर के शुभ लग्नों को देखते हुए शहर के बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक, सोना-चांदी, कपड़ा और उपहार के बाजारों में खरीदारी का सिलसिला अब शुरू हो गया है। कारोबारी भी इस बार के लग्न सीजन को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका अनुमान है कि इस बार पिछले साल की तुलना में 25 से 30 प्रतिशत तक अधिक बिक्री हो सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तिलकामांझी स्थित इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी नीरज झा ने बताया कि शादी-ब्याह के कारण ग्राहकों द्वारा सामानों की पूछताछ शुरू हो गई है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग में तेजी आएगी। वहीं, एक दोपहिया वाहन शोरूम के महाप्रबंधक कन्हैया लाल ने बताया कि नवंबर-दिसंबर में शादी-विवाह के कारण मोटरसाइकिल की अच्छी बिक्री होगी। ग्राहक अभी से मोटरसाइकिल की बुकिंग करना शुरू कर चुके हैं। शादी के सीजन को देखते हुए सोना-चांदी की दुकानों पर भी रौनक लौट रही है। ग्राहकों द्वारा अग्रिम बुकिंग शुरू कर दी गई है।

ज्वेलरी कारोबारी दीपक सोनी ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद बिक्री में बढ़ोतरी के आसार हैं। महिलाओं के बीच हल्के वजन और आधुनिक डिजाइन वाले गहनों की मांग अधिक है।

कपड़ा और उपहार बाजार कपड़ा बाजार में नई वेराइटी और शादी के परिधानों की खरीदारी जोरों पर है। कपड़ा व्यवसायी कृष्णा गोयल ने बताया कि नवंबर-दिसंबर के लग्नों में विशेष रूप से बनारसी साड़ी, लहंगा और सूट की मांग बढ़ी है। वहीं उपहार दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ बढ़ने की संभावना है।

विवाह भवनों की बुकिंग शुरू विवाह भवन संचालक शंकर पटेल ने बताया कि नवंबर-दिसंबर के दौरान उनके यहां आठ शादियों की बुकिंग हो चुकी है। शहर के अधिकांश होटल व विवाह भवनों में भी शादियों की बुकिंग पूरी हो चुकी है