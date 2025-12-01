मानिक सरकार घाट पर कटाव रोकने के लिए डाले गए 2000 जीओ बैग पानी में समाए, नावों से लाया जा रहा बालू

जागरण संवाददाता, भागलपुर। पिछले दो दिनों से मानिक सरकार घाट पर हो रहे कटाव को रोकने के लिए रविवार से जीओ बैग डालने का काम शुरू हो गया। पहले दिन करीब दो हजार जीओ बैग डाले गए। गहराई की वजह से सभी जीओ बैग पानी के अंदर ही समा जा रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अनुसार नदी के तट के समीप पानी की गहराई करीब सात फीट है। उसके पांच कदम आगे गहराई 15 फीट है। कटाव निरोधी कार्य शुरू होने से मोहल्ले के लोगों ने राहत की सांस ली है।

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कनीय अभियंता अमित कुमार दलबल के साथ सुबह से ही तैयारी में जुट गए थे। दोपहर से कटाव के समीप नदी तल में बालू भरे जियोबैग डालने की शुरुआत की गई। अभियंता ने बताया कि नदी के निचले हिस्से में जियो बैग डालने से मिट्टी के खिसकने का खतरा नहीं रहेगा। इससे कटाव नियंत्रित रहेगा। पर नदी के बीच धारा में गहराई अधिक होने से कटाव के खतरे की संभावना बनी रहेगी।

उनके मुताबिक कटाव निरोधी कार्य के लिए जीओ बैग डालने का कार्य तीन दिनों तक चल सकता है। नाथनगर दियारा क्षेत्र के घाट से जीओ बैग में बालू भर कर लाए जा रहे हैं। उसके लिए दो नावों को लगाया गया है।

50 मीटर लंबाई में हुआ है कटाव घाट किनारे लगभग 50 मीटर लंबा और 22 फीट चौड़ा कटाव हुआ है। कटाव की गहराई 30 फीट तक है। इस कारण घाट से सटे कई आवासीय भवनों के धराशायी होने का डर सताने लगाने था।