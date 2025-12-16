भागलपुर: युवक से मारपीट, हाथ-पैर तोड़े, पेशाब पिलाया

संवाद सूत्र नवगछिया (भागलपुर)। नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति को पेशाब पिलाने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। घटना में बीरबन्ना गांव के निवासी लोधी मंडल पर बलहा के मंजूर आलम सहित तीन लोगों ने जबर्दस्ती हमला किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जख्‍मी को अस्‍पताल में किया भर्ती आरोप है कि आनंद कुमार के घर पर काम नहीं करने पर लोधी मंडल के साथ मारपीट की गई और उसे पेशाब पिलाया गया। पीड़ित के हाथ-पैर भी तोड़ दिए गए हैं, और उसके दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित को उसके परिजनों द्वारा स्थानीय चिकित्सक से प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

हथि‍यार लेकर पहुंचे थे आरोप‍ित लोधी मंडल ने बताया कि देर रात जब वह अपने घर के दरवाजे पर अलाव ताप रहा था, तभी मंजूर आलम और उसके दो साथी हथियार लेकर वहां पहुंचे। आनंद कुमार के घर पर काम नहीं करने को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मंजूर आलम और उसके साथियों ने लोधी मंडल के साथ मारपीट की और उसके मुंह पर पेशाब कर दिया।