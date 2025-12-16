Language
    भागलपुर: युवक से मारपीट, हाथ-पैर तोड़े, पेशाब पिलाया

    By Lalan Rai Edited By: Dilip shukla
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:25 PM (IST)

    भागलपुर के नवगछिया में एक अधेड़ को पेशाब पिलाने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। भवानीपुर थाना क्षेत्र के बीरबन्ना गांव निवासी लोधी मंडल के साथ म ...और पढ़ें

    अस्‍पताल में भर्ती युवक

    संवाद सूत्र नवगछिया (भागलपुर)। नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति को पेशाब पिलाने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। घटना में बीरबन्ना गांव के निवासी लोधी मंडल पर बलहा के मंजूर आलम सहित तीन लोगों ने जबर्दस्ती हमला किया।

    जख्‍मी को अस्‍पताल में किया भर्ती

    आरोप है कि आनंद कुमार के घर पर काम नहीं करने पर लोधी मंडल के साथ मारपीट की गई और उसे पेशाब पिलाया गया। पीड़ित के हाथ-पैर भी तोड़ दिए गए हैं, और उसके दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित को उसके परिजनों द्वारा स्थानीय चिकित्सक से प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

    हथि‍यार लेकर पहुंचे थे आरोप‍ित

    लोधी मंडल ने बताया कि देर रात जब वह अपने घर के दरवाजे पर अलाव ताप रहा था, तभी मंजूर आलम और उसके दो साथी हथियार लेकर वहां पहुंचे। आनंद कुमार के घर पर काम नहीं करने को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मंजूर आलम और उसके साथियों ने लोधी मंडल के साथ मारपीट की और उसके मुंह पर पेशाब कर दिया।

    जान से मारने की दी धमकी

    आरोपितों ने लोधी मंडल के बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है, जिससे पूरा परिवार भयभीत है। भवानीपुर पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पुल‍िस ने कहा क‍ि आरोपि‍तों पर सख्‍त कार्रवाई होगी। यह जघन्‍य अपराध है। अमानवीय कृत्य है। पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने का भी आश्वास दिया है। वहीं आसपास के लोगों से भी इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भी पुलिस से मिलकर उसे न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। 