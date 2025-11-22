भागलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लोडेड पिस्तौल और 114 लीटर विदेशी शराब के साथ एक गिरफ्तार
भागलपुर के एलआईसी कॉलोनी में पुलिस ने शराब के एक बड़े ठिकाने को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में, एक व्यक्ति को लोडेड पिस्तौल और 114 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर यह छापेमारी की गई, जिससे अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। बरारी थाना क्षेत्र की एलआइसी कॉलोनी के मुसहरी रोड स्थित सरकारी क्वार्टर में छापेमारी कर पुलिस टीम ने लोडेड पिस्तौल और 114 लीटर विदेशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान नीतेश कुमार के रूप में हुई है।
हालांकि छापेमारी के दौरान उसका भाई शुभम कुमार मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस टीम ने पूछताछ के बाद आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
एसएसपी हृदय कांत के निर्देश पर शराब, अवैध हथियार आदि बरामदगी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शुक्रवार को बरारी थानाध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एलआइसी कालोनी के उस ठिकाने पर छापेमारी की जहां के स्थानीय लोगों से पुलिस को शराब के भंडारण का इनपुट मिला था।
छापेमारी के क्रम में वहां कई खाली कार्टन भी बिखरे मिले। उससे पुलिस यह कयास लगा रही है कि वहां बड़े पैमाने पर शराब का भंडारण किया गया था। जिन्हें छापेमारी के पहले स्थानीय एजेंटों को भेजा जा चुका था।
पुलिस टीम ने गिरफ्तार आरोपित से सख्त पूछताछ में कई अहम जानकारियां हासिल की हैं। उन जानकारियों के आधार पर पुलिस ने शराब की चोरी-छिपे बिक्री करने वाले एजेंटों की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया है।
जानलेवा हमले का आरोपित गिरफ्तार
सबौर थाने की पुलिस टीम ने जानलेवा हमले समेत कई अन्य आरोपों में 23 जुलाई 2023 से फरार चल रहे आरोपित सोनू मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोनू घोघा थानाक्षेत्र के अठगामा का रहने वाला है।
150 लीटर देसी शराब की गई नष्ट
बरारी थाना क्षेत्र से 150 लीटर बरामद देसी शराब को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। बरारी पुलिस ने दस लीटर देसी शराब से एक आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
