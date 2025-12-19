Bhagalpur News: जमीन के नाम पर लाखों की ठगी, अपहरण का झूठा केस दर्ज कराने का आरोप

संवाद सहयोगी, नवगछिया। नवगछिया थाना क्षेत्र में जमीन के नाम पर लाखों रुपये की ठगी, रजिस्ट्री से इंकार और बाद में अपहरण का झूठा मामला दर्ज कराने का गंभीर आरोप सामने आया है।

डोरिया, खारीक निवासी अमित कुमार साह (पिता– भूसी साह) ने मुख्यमंत्री, आयुक्त (कमिश्नर), जिला पदाधिकारी भागलपुर, एसपी भागलपुर, नवगछिया एसडीपीओ व नवगछिया थाना को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

पीड़ित के अनुसार 11 अगस्त 2023 को उन्होंने कोडचक्का, नवगछिया निवासी सरकारी शिक्षिका विभा सिंह (पति– विमलेंदु बिमल) से मोजा तेतरी-39 स्थित 22.89 डिसमिल जमीन 32.55 लाख रुपये में खरीदने का एग्रीमेंट किया था। अग्रिम के रूप में 5.11 लाख रुपये दिए गए।