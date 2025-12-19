Language
    Bhagalpur News: जमीन के नाम पर लाखों की ठगी, अपहरण का झूठा केस दर्ज कराने का आरोप

    By Shivam Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:28 PM (IST)

    भागलपुर में जमीन के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि ठगों ने एक व्यक्ति से जमीन के बदले पैसे लिए और बाद में अपहरण का झूठा केस दर् ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, नवगछिया। नवगछिया थाना क्षेत्र में जमीन के नाम पर लाखों रुपये की ठगी, रजिस्ट्री से इंकार और बाद में अपहरण का झूठा मामला दर्ज कराने का गंभीर आरोप सामने आया है।

    डोरिया, खारीक निवासी अमित कुमार साह (पिता– भूसी साह) ने मुख्यमंत्री, आयुक्त (कमिश्नर), जिला पदाधिकारी भागलपुर, एसपी भागलपुर, नवगछिया एसडीपीओ व नवगछिया थाना को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

    पीड़ित के अनुसार 11 अगस्त 2023 को उन्होंने कोडचक्का, नवगछिया निवासी सरकारी शिक्षिका विभा सिंह (पति– विमलेंदु बिमल) से मोजा तेतरी-39 स्थित 22.89 डिसमिल जमीन 32.55 लाख रुपये में खरीदने का एग्रीमेंट किया था। अग्रिम के रूप में 5.11 लाख रुपये दिए गए।

    तय समय पर शेष राशि लेकर रजिस्ट्री कराने पहुंचे तो जमीन का रेट बढ़ने की बात कहकर रजिस्ट्री से इंकार कर दिया गया।शिकायत पर हुई पुलिस जांच के दौरान आपसी सहमति बनी कि पहले राशि जमा करने के बाद रजिस्ट्री होगी।

    आरोप है कि इसके बाद पीड़ित ने बैंक व नगद मिलाकर लगभग 21 लाख रुपये का भुगतान कर दिया, बावजूद इसके रजिस्ट्री नहीं की गई।

    पीड़ित का आरोप है कि रुपये मांगने पर झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी गई। 17 दिसंबर 2025 को उनके सहयोगी पर अपहरण का झूठा केस दर्ज कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।