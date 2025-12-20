Language
    भागलपुर में अवैध ऑटो स्टैंड पर वसूली, ठेला लगाने पर ले रहे 500 रुपये

    By Navaneet Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:05 AM (IST)

    भागलपुर में अवैध ऑटो स्टैंड पर ठेला लगाने के लिए 500 रुपये की वसूली की जा रही है। यह अवैध वसूली ठेला चालकों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है, जिससे उनकी ...और पढ़ें

    तिलकमंझी थाना के पास सवारी के इंतजार में टोटो चालक। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। 500 रुपये दीजिए और अवैध टोटो-आटो स्टैंड के आसपास ठेला लगाइए। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह सोलह आने सच है। दरअसल, अवैध तरीके से जहां-तहां से आटो-टोटो के संचालन की छूट मिलने की वजह से शहर अक्सर जाम की चपेट में तो रहता ही है, इसके आसपास दर्जनों विक्रेता ठेला लगाकर कोढ़ में खाज का काम कर रहे हैं।

    वरीय अधिकारियों का दबाव बढ़ने पर नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने आती तो है पर 500 रुपये जुर्माना लेकर छोड़ देती है। स्थाई रूप से कभी अतिक्रमण नहीं हटवाती। वैसे भी, ऐसा महीने-दो महीने में एक बार होता है। लिहाजा, ठेला लगाने वालों ने भी मान लिया है कि जब सख्ती होगी तो नोट थमाकर रशीद कटवा लिया जाएगा। पर इससे दिनों दिन जाम की समस्या बढ़ती ही जा रही है। वैसे अतिक्रमण हटाओ अभियान का शहर में असर नहीं दिख रहा है।

    जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के आसपास संचालित अवैध आटो स्टैंड के इर्द-गिर्द अवैध रूप से ठेला लगाकर खाने-पीने के सामानों की बिक्री की जा रही है। इसके कारण एंबुलेंस को अस्पताल के अंदर जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों व मरीजों को भी आने-जाने में परेशानी होती है। टोटो व ठेला की वजह से अस्पताल का रास्ता पूरी तरह जाम रहता है।

    स्टेशन और कोयला डिपो के आसपास भी अवैध रूप से आटो व ठेला लगने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तिलकामांझी चौक, खलीफाबाग चौक भी अवैध रूप से ठेला लग रहा है।

    सबौर रोड में रोज लग रहा जाम, बच्चे हो रहे परेशान

    जीरोमाइल चौराहा का पक्कीकरण किए जाने की वजह से रोज जाम रहा है। इससे बच्चे परेशान हो रहे हैं। स्कूल के समय ट्रकों की आवाजाही होने की वजह से जाम का दायरा काफी बढ़ जा रहा है। कभी-कभी तो 20 से 22 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लग जाती है। अभी गाड़ियों की आवाजाही वन-वे कराई जा रही है।