Bhagalpur News: सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में अब ऑनलाइन मिलेगी सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, भागलपुर। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में जांच कराना अब मरीजों के लिए और आसान होने जा रहा है। मंगलवार को प्राचार्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीटी स्कैन और एमआरआई की रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अब मरीजों को अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

प्रबंधन की ओर से ऑनलाइन रिपोर्ट अपलोड करने के लिए इंटरनेट सहित तकनीकी व्यवस्था तैयार की जा रही है। हालांकि इसके लिए मरीजों से शुल्क लिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संदीप लाल ने बताया कि शुल्क का निर्धारण अभी नहीं हुआ है, लेकिन चार्ज सीजीएचएस के मानक के अनुरूप ही होगा। प्राचार्य ने यह भी जानकारी दी कि अस्पताल में जल्द ही आईसीयू की सुविधा शुरू की जाएगी, जिसमें फिलहाल दस बेड रहेंगे।

न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी विभागों में आपरेशन शुरू होने के बाद आईसीयू की आवश्यकता बढ़ गई है। यह सुविधा केवल सुपर स्पेशियलिटी में भर्ती मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से मांग की जाएगी।

मानव बल पर संशय बरकरार, लेकिन प्रबंधन की सख्त शर्तें सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में मानव बल की नियुक्ति को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। मंगलवार की बैठक में इस पर भी चर्चा हुई। प्रबंधन ने कार्य करने वाली चुनी गई एजेंसी अंग विकास परिषद के सामने शर्त रखी है कि वह पूर्व में कार्यरत अंतरा एजेंसी के 60 से अधिक कर्मियों में वार्ड अटेंडेंट, तकनीशियन व अन्य स्टाफ को प्राथमिकता दे।