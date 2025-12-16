सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में चरमराई व्यवस्था लौटेगी पटरी पर, केस होगा वापस, 33 स्वास्थ्यकर्मी होंगे नियुक्त
भागलपुर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था जल्द ही पटरी पर लौटने की उम्मीद है। अस्पताल अधीक्षक ने अंग विकास परिषद को सशर्त काम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में पिछले 15 दिनों से अधिक चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था जल्द पटरी पर लौटने वाली है। इस वजह से मरीज और चिकित्सक दोनों परेशान थे।
मुकदमा वापस लेने की बात पर सोमवार को अस्पताल अधीक्षक ने अंग विकास परिषद को सशर्त काम करने का लिखित आदेश दे दिया है। दो दिनों के अंदर 33 लोगों को नियुक्त किया जाएगा, इससे अस्पताल की व्यवस्था सामान्य हो जाएगी। वार्ता के बाद एजेंसी ने कहा कि वह न्यायालय में जो मुकदमा किया गया है उसे सुनवाई के दिन हटा लेगी। इसकी लिखित जानकारी अस्पताल प्रबंधन को भी उपलब्ध करा दिया जाएगा।
दरअसल, अस्पताल में मानव बल उपलब्ध कराने के लिए अंग विकास परिषद को टेंडर मिला था। लेकिन, दिलचस्पी नहीं दिखाने पर अस्पताल प्रबंधन ने आनन-फानन में दूसरी एजेंसी अंतरा को काम सौंप दिया।
उसके बाद अंग विकास ने टेंडर के अनुसार काम पाने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। उसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने दूसरी एजेंसी को हटा दिया। इससे अस्पताल में जांच, इलाज, काउंसलिंग, डेटा ऑपरेटर समेत अन्य कार्य बाधित होने लगे।
मानव बल की कमी से हो रही थी परेशानी
मानव बल की कमी के कारण डायलिसिस, रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी जांच, काउंसलिंग, ड्रेसिंग, पंजीकरण समेत अन्य कार्यों में परेशानी आ रही थी। मानव बल की तैनाती होते ही यह समस्या खत्म हो जाएगी, जिससे चिकित्सक भी मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज कर सकेंगे।
