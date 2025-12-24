भागलपुर में हेडमास्टर की मनमानी: स्कूल कैंपस के बीचोंबीच खड़ी करा दी दीवार, DPO ने 72 घंटे के अंदर मांगा जवाब

यह मामला इस्माइलपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर का है। नियमों की अनदेखी कर किए गए निर्माण को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। डीपीओ माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार सुमन ने पत्र जारी कर मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार यादव से 72 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। छुट्टी के दिन अपने विद्यालय में मनमानी करते हुए एक प्रधानाध्यापक ने बीचों-बीच चारदिवारी बनवा दी, जिससे स्कूल परिसर में मौजूद उत्क्रमित विद्यालय को दिक्कत हो रही है।

उक्त मामले में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर के प्रधानाध्यापक ने शिकायत की थी कि छुट्टी के दिन मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने विद्यालय कैंपस के बीचों-बीच चहारदीवारी खड़ी कर दी और उसमें ग्रिल लगवा दी।

इसके साथ ही उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय को आवंटित समरसेबल बोरिंग को भी मध्य विद्यालय के परिसर में शामिल कर लिया गया। इससे दोनों विद्यालयों के छात्रों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

परिसर का क्षेत्रफल घटने से बच्चों के खेल-कूद में भी परेशानी हो रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 21 नवंबर को प्रभारी प्रधानाध्यापक को कार्यालय बुलाकर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।