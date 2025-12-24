Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भागलपुर में हेडमास्टर की मनमानी: स्कूल कैंपस के बीचोंबीच खड़ी करा दी दीवार, DPO ने 72 घंटे के अंदर मांगा जवाब

    By Abhishek Prakash Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:28 AM (IST)

    भागलपुर में एक हेडमास्टर ने स्कूल कैंपस के बीचोंबीच दीवार खड़ी करा दी, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) ने इस मामले में ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्कूल में दीवार खड़ी कर लगा दी ग्रिल। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। छुट्टी के दिन अपने विद्यालय में मनमानी करते हुए एक प्रधानाध्यापक ने बीचों-बीच चारदिवारी बनवा दी, जिससे स्कूल परिसर में मौजूद उत्क्रमित विद्यालय को दिक्कत हो रही है।

    यह मामला इस्माइलपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर का है। नियमों की अनदेखी कर किए गए निर्माण को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। डीपीओ माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार सुमन ने पत्र जारी कर मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार यादव से 72 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उक्त मामले में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर के प्रधानाध्यापक ने शिकायत की थी कि छुट्टी के दिन मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने विद्यालय कैंपस के बीचों-बीच चहारदीवारी खड़ी कर दी और उसमें ग्रिल लगवा दी।

    इसके साथ ही उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय को आवंटित समरसेबल बोरिंग को भी मध्य विद्यालय के परिसर में शामिल कर लिया गया। इससे दोनों विद्यालयों के छात्रों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

    परिसर का क्षेत्रफल घटने से बच्चों के खेल-कूद में भी परेशानी हो रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 21 नवंबर को प्रभारी प्रधानाध्यापक को कार्यालय बुलाकर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।