    14 घंटे गरीब रथ तो 4 घंटे देरी से चली विक्रमशिला एक्सप्रेस, यात्रियों को हुई परेशानी

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:55 PM (IST)

    भागलपुर से आनंद विहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस 14 घंटे और विक्रमशिला एक्सप्रेस 4 घंटे देरी से चली। गरीब रथ आनंद विहार से 4 घंटे देरी से चली और भागल

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर से आनंद विहार तक चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस और विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने तय से घंटों विलंब से चली। डाउन में आनंद विहार से भागलपुर आने वाली गरीब रथ सोमवार को आनंद विहार स्टेशन से करीब चार घंटे देरी से रात साढ़े नौ बजे चली। यह ट्रेन 14 घंटे की देरी से चलने की वजह से भागलपुर से अप में रि-शिड्यूल किया गया है।

    मंगलवार को इस ट्रेन का यहां पहुंचने का समय सुबह 9.55 बजे है। लेकिन दोपहर तीन बजे तक ट्रेन प्रयागराज पहुंची थी। ऐसे में रात 12 बजे के बाद पहुंचने की उम्मीद पर रि-शिड्यूल किया है। जबकि भागलपुर से इस ट्रेन के खुलने का समय दोपहर 1.55 बजे हैं। ऐसे में यात्रियों को भागलपुर स्टेशन पर घंटों समय बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    दूर दराज से इस ट्रेन को पकड़ने भागलपुर स्टेशन पहुंचने वाले लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर लगातार माइक से एनाउंस किया जा रहा था। अचानक इस ट्रेन के रि-शिड्यूल होने के कई यात्रियों को इस ठंड में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    दूसरी ओर, रेलवे बोर्ड की महत्वपूर्ण ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस घंटों देरी से भागलपुर आई। सुबह सवा आठ बजे पहुंचने वाली यह ट्रेन चार घंटे की देरी से दोपहर 12,.20 बजे आई। यात्रियों के अनुसार अलीगढ़ और टूंडला के बीच चमरौली के पास इंजन फेल हो गया था।

    जिसके कारण ट्रेन चमरौली के पास दो घंटे खड़ी रही। कनापुर शाम 6.25 के बजाय रात सवा दस बजे पहुंची थी। स्टेशन अधीक्षक विनय प्रकाश ने बताया कि कानपुर के बाद कोहरा के कारण ट्रेनों के परिचालन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। यही वजह है कि कई ट्रेनों लेट चल रही है।

    ट्रैक पर बिछाने वाले बैलास्ट गिराने के लिए दो घंटे यार्ड में लिया ब्लॉक

    भागलपुर स्टेशन के यार्ड में मंगलवार को दो घंटे का ब्लाक लिया गया। ट्रैक पर बिछाने वाले बैलास्ट गिराने के कारण ब्लाक लिया गया था। ट्रैक बैलास्ट रेलवे स्लीपरों को सहारा देता है। जिन पर रेलवे ट्रैक बिछे होते हैं। ट्रैक बैलास्ट के रूप में कई प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया गया है।

    जिनमें कुचला हुआ पत्थर, धुली हुई बजरी, बिना धुली बजरी, टारपीडो बजरी मोटे रेत और छोटे बजरी का मिश्रण, स्लैग, चैट्स, कोयले की राख, रेत और जली हुई मिट्टी शामिल हैं। स्टेशन अधीक्षक ने कहा कि बिना काम प्रभावित किए यार्ड में 120 मिनट का ब्लाक लिया गया। इससे ट्रेनों के संचालन पर कोई असर नही पड़ा है।

    इंजीनियर ने ठीक कर चालू किया लगेज स्कैनर

    काफी दिनों से स्टेशन के खराब लगेज स्कैनर को मंगलवार को कोलकाता से पहुंची इंजीनियरों की टीम ने ठीक कर चालू कर दिया। खराब लगेज स्कैनर को ठीक करवाने को लेकर स्टेशन प्रबंधन और आरपीएफ ने कई बार मुख्यालय को पत्र लिखा था। हाल के दिनों स्टेशन निरीक्षण करने आए सीनियर डीसीएम ने जल्द ही लगेज स्कैनर ठीक करवाने का आदेश दिया था।