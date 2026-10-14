भागलपुर के किसानों को मिला 27.55 करोड़ का अनुदान, डीबीटी से सीधे बैंक खातों में पहुंची राशि

जागरण संवाददाता, भागलपुर। प्राकृतिक आपदा और विभिन्न कारणों से फसल क्षति से जूझ रहे किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत बुधवार को भागलपुर जिले के पात्र किसानों के लिए 27 करोड़ 55 लाख 83 हजार 768 रुपये की भारी-भरकम राशि हस्तांतरित की गई।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई, जिससे जिले के अन्नदाताओं में खुशी की लहर है। जिला प्रशासन से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत भागलपुर जिले से कुल 89,029 किसानों ने आवेदन किए थे। प्राप्त सभी आवेदनों की निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत बारीकी से जांच और समीक्षा कराई गई। इसके बाद मैदानी स्तर पर फसल क्षति का सटीक आकलन करते हुए पात्र किसानों को अनुदान देने की प्रक्रिया पूरी की गई। सरकार की इस डीबीटी व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और सहायता राशि सीधे पारदर्शी तरीके से किसानों के खातों तक पहुंची है।