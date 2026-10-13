बांका में 50 एकड़ में लहलहाएगा बांस, किसानों को मिलेगी सब्सिडी और 180 कारीगरों को प्रशिक्षण, रोजगार की खुलेगी राह

संवाद सूत्र, बांका। बांका जिले में किसानों की आय बढ़ाने, पारंपरिक कृषि को एक नया और लाभकारी विकल्प देने तथा स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए उद्यान विभाग ने एक विशेष पहल की शुरुआत की है।

केंद्र प्रायोजित 'नेशनल बंबू मिशन' के तहत अब जिले के खेतों में न सिर्फ बांस की फसल लहलहाएगी, बल्कि उससे तैयार होने वाली आकर्षक कलाकृतियों और हस्तशिल्प उत्पादों से स्थानीय बाजार भी जगमगाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले के लिए 9.62 लाख रुपये की प्रशासनिक राशि स्वीकृत की गई है, जिसके जरिए करीब 50 एकड़ क्षेत्र में बांस की संगठित खेती कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उद्यान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस योजना का लाभ बड़े किसानों के साथ-साथ छोटे और सीमांत किसानों को भी समान रूप से दिया जाएगा। किसान न्यूनतम 10 डिसमिल से लेकर अधिकतम 50 डिसमिल तक की भूमि पर बांस का पौधारोपण कर सकेंगे।

योजना के तहत चयनित किसानों को निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 36 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है। यदि वास्तविक लागत इकाई दर से कम होती है, तो किसान को लागत का आधा हिस्सा ही अनुदान के तौर पर दिया जाएगा। इससे चांदन, कटोरिया, बौंसी, बेलहर और फुल्लीडुमर प्रखंड की उन जमीनों का भी समुचित उपयोग हो सकेगा, जहां खरीफ और रबी सीजन में फसलें बेहतर ढंग से नहीं उग पाती थीं।