खेती से कमाई का मौका: बिहार में 10 से 50 डिसमिल जमीन पर बांस उगाने पर मिलेगी सरकारी मदद

राज्य ब्यूरो, पटना। रोजगार एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि विभाग ने राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2.39 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।

इस योजना के माध्यम से राज्य में बांस की खेती को प्रोत्साहित करने, उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग करने तथा उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों के विस्तार पर बल दिया जाएगा। योजना के तहत किसानों को अनुदान देने के साथ-साथ कृषि कर्मियों, किसानों, कारीगरों एवं उद्यमियों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 36000 रुपये तक का अनुदान बांस की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 36 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। किसान न्यूनतम 10 डिसमिल से अधिकतम 50 डिसमिल भूमि पर बांस की खेती के लिए अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।