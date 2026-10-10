यूट्यूब से मिली प्रेरणा, लोन लेकर की पढ़ाई: बिहार की बेटी पूजा का स्वास्थ्य विभाग में चयन

अमित कुमार सिंह, बाराचट्टी (गया)। बाराचट्टी प्रखंड की जयगीर पंचायत के बरवाडीह गांव की बेटी पूजा कुमारी ने मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर सफलता की नई इबारत लिखी है।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में चयनित होकर उन्होंने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे गांव और पंचायत को गौरवान्वित किया है।

पूजा ने गया स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में योगदान दिया है। आर्थिक तंगी और पिता के असमय निधन जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हासिल की गई उनकी यह उपलब्धि क्षेत्र की दूसरी बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है।

पूजा स्वर्गीय देवनन्दन यादव और चिंता देवी की सबसे छोटी बेटी हैं। सात भाई-बहनों वाले परिवार में उनके पिता किसान थे, जबकि मां गृहिणी हैं। वर्ष 2023 में पिता के निधन के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे कठिन समय में भी पूजा ने हिम्मत नहीं हारी और पिता के सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी।

गांव के स्कूल से आंध्र प्रदेश तक का सफर पूजा ने वर्ष 2017 में उच्च विद्यालय, बरवाडीह से मैट्रिक और कन्या उच्च विद्यालय, बाराचट्टी से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद यूट्यूब से जानकारी जुटाकर नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का निर्णय लिया।